Фото ⟩ Машину разнесло в клочья: водитель на фургоне вылетел с дороги и приземлился во дворе частного дома

Сегодня, 13 июля, в 11.30 в Рапламаа в деревне Валгу-Ванамыйза произошло тяжелое ДТП.
Потерявший управление над фургоном Volkswagen 37-летний мужчина через встречную полосу вылетел с дороги и врезался в деревья.
Остановившаяся во дворе частного дома машина осталась на колесах, но получила серьезные повреждения: фургон полностью разбит, при столкновении с деревом кабина получила серьезные повреждения, например, дверь со стороны водителя оторвало.
Сидевший за рулем фургона мужчина получил тяжелые травмы. Он смог сам выбраться из автомобиля, а потом медики забрали его в Северо-Эстонскую региональную больницу.
По словам работавших на месте происшествия патрульных полицейских, водитель Volkswagen был трезв и у него есть водительские права соответствующей категории.
Причины ДТП будут выяснены в ходе производства.