Пн, 13.07.2020
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  • Машину разнесло в клочья: водитель на фургоне вылетел с дороги и приземлился во дворе частного дома

Фото ⟩ Машину разнесло в клочья: водитель на фургоне вылетел с дороги и приземлился во дворе частного дома

ДТП в Рапламаа.

ФОТО: Kaspar Pokk/Kanal 2

Сегодня, 13 июля, в 11.30 в Рапламаа в деревне Валгу-Ванамыйза произошло тяжелое ДТП.

Потерявший управление над фургоном Volkswagen 37-летний мужчина через встречную полосу вылетел с дороги и врезался в деревья.

Остановившаяся во дворе частного дома машина осталась на колесах, но получила серьезные повреждения: фургон полностью разбит, при столкновении с деревом кабина получила серьезные повреждения, например, дверь со стороны водителя оторвало.

Сидевший за рулем фургона мужчина получил тяжелые травмы. Он смог сам выбраться из автомобиля, а потом медики забрали его в Северо-Эстонскую региональную больницу.

По словам работавших на месте происшествия патрульных полицейских, водитель Volkswagen был трезв и у него есть водительские права соответствующей категории.

Причины ДТП будут выяснены в ходе производства.

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