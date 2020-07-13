Фото ⟩ Машину разнесло в клочья: водитель на фургоне вылетел с дороги и приземлился во дворе частного дома

Потерявший управление над фургоном Volkswagen 37-летний мужчина через встречную полосу вылетел с дороги и врезался в деревья.

Остановившаяся во дворе частного дома машина осталась на колесах, но получила серьезные повреждения: фургон полностью разбит, при столкновении с деревом кабина получила серьезные повреждения, например, дверь со стороны водителя оторвало.

Сидевший за рулем фургона мужчина получил тяжелые травмы. Он смог сам выбраться из автомобиля, а потом медики забрали его в Северо-Эстонскую региональную больницу.

По словам работавших на месте происшествия патрульных полицейских, водитель Volkswagen был трезв и у него есть водительские права соответствующей категории.