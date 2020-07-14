Электроэнергия в странах Балтии в июне подорожала в 1,5 раза

В ценовой зоне Литвы на биржи Nord Pool в прошлом месяце электроэнергия стоила 38,65 евро за мегаватт-час, в Латвии – 38,66 евро за мегаватт-час, а в Эстонии - до 37,77 евро за мегаватт-час.

По словам директора Elektrum Lietuva Мартинаса Гиги, изменения цен в странах Балтии были обусловлены ограничениями энергопотоков.

"В июне в странах Балтии зафиксированы самые малые потоки электроэнергии из соседних стран. Это было обусловлено отключением перемычки NordBalt между Швецией и Литвой, снижением мощностей имеющейся перемычки Estlink из-за ежегодных надзорных работ и неисправностью передающей системы в Латвии", - сказал Гига в пресс-релизе.

В июне в странах Балтии был произведен 61% всей потребленной электроэнергии. В Латвии соотношение выработки и потребления было 90%, в Эстонии - 56%, в Литве - 47%.