Готовность ко второй волне: у департамента запасы есть, у больниц пока нет

«С комплектацией мы должны достичь ясности к концу лета», - объяснил руководитель по связям с общественностью Департамента здоровья Симмо Саар.

Запас средств индивидуальной защиты на целый месяц должен быть у всех поставщиков медицинских услуг: «Запас Департамента здоровья предназначен, прежде всего, для обеспечения неотложной помощи, например, в случае крупной катастрофы». У Департамента здоровья имеется и критический запас лекарств, в число которых входят иммуноглобулины, лекарства, необходимые для интенсивного лечения, и анестетики: «И это, прежде всего, предназначено для обеспечения неотложной помощи».

По словам Саара, в конце прошлого года департамент заказал в Клинике Тартуского университета экспертный анализ, чтобы определить точную потребность в медицинских запасах, медикаментах и медицинских приборах. Анализ учитывает обычный оборот больниц и скорой помощи, а также запасы, необходимые для решения ситуаций бедствия. Саар отметил, что этот анализ, как предполагается, будет готов к концу года.

На сегодняшней пресс-конференции руководитель службы инфекционного контроля Северо-Эстонской региональной больницы Майт Альтметс сказал, что больницы Эстонии не планировали одновременный прием большого количества инфекционных больных, а инфраструктура больниц устарела: «Была проблема с доступностью средств индивидуальной защиты. Они и палаты нужны еще».