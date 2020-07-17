Еще две страны обвинили Россию в попытке кражи информации о вакцине от коронавируса

В заявлении АНБ говорится о хакерской группировке APT29 (другие названия - CozyBear («Уютный медведь») и The Dukes («Герцоги»)), которая связана с российскими спецслужбами. В США утверждают, что киберпреступники «могут похищать информацию и интеллектуальную собственность, связанные с разработкой и тестированием вакцин против COVID-19».

Канадский Cyber Center утверждает, что вышеназванные хакерские группы ответственны за «эту злонамеренную деятельность и почти наверняка действуют как часть российских разведывательных служб».

В представленных канадской спецслужбой технических рекомендациях говорится, что APT29 использовал в 2020 году для кражи информации вредоносные программы WellMess и WellMail.

В четверг, 16 июля, с аналогичными обвинениями в адрес Москвы выступил Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC).