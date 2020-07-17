Март Хельме: я не порочил Кайтселийт

«Я рад, что Министерство обороны помогло заострить внимание на теме кризисного резерва и, конечно, мы воспользуемся этой возможностью, - сказал Хельме. - Вопрос в том, что у каждого министерства есть своя сфера ответственности и в рамках этого необходимо обеспечивать выполнение задач, поставленных в соответствии с решением правительства. Задача Министерства внутренних дел — обеспечивать внутреннюю безопасность».

По словам Хельме, вызывает крайнее сожаление, когда в разговоре о политике безопасности дело доходит до противопоставления и предпочтений, до попыток исказить суть темы, придавая ей политический оттенок.

Министр подчеркнул двойственный характер проблематики внутренней безопасности. «С одной стороны, мы говорим о присущей гражданскому обществу особенности — как добиться того, чтобы было меньше пожаров, как проводить профилактику несчастий на воде и так далее. Это сфера компетентности Спасательного департамента. Кроме того, необходимо обеспечить общественный порядок — это уже компетенция полиции. И суть предложения в том, что в сфере внутренней безопасности необходима специализация, - отметил Хельме. - Здесь необходимы обучение, ресурсы, снаряжение и законодательная база. Говоря о кризисном резерве, мы имеем в виду адаптацию законодательства к меняющимся потребностям», - добавил Хельме.

Он опроверг утверждения, что, будто бы в разговоре о создании кризисного резерва он опорочил Кайтселийт. «Это совершенно не так. Мне крайне жаль, что это так преподносится», - заявил Хельме, добавив, что СМИ возвели на него напраслину.

Хельме пояснил, что, по его словам, просто у ополченцев Кайтселийта нет достаточной подготовки и снаряжения, чтобы выполнять все задачи в сфере внутренней безопасности.

«Я не порочил Кайтселийт, эту тему вообще можно оставить в покое. Напротив, мы не один год были свидетелями тому, насколько незаменимы ополченцы в очень многих сферах», - подчеркнул Хельме.

По словам министра, кризисный резерв необходим, поскольку в Эстонии много людей, чья деятельность в различных сферах перекрывается между собой. «То есть, например, у нас 1100 помощников полицейских и из них почти 450 — ополченцы. И если возникнет военное положение, то они больше не смогут служить помощниками полицейских», - пояснил Хельме, добавив, что целью было как раз в течение четырех лет подготовить дополнительно 1200 помощников полицейских.

Март Хельме подчеркнул, что нет оснований утверждать, будто под видом кризисного резерва на самом деле вопреки Конституции в Эстонии создается подчиненная министру частная армия.

«Через четыре года я, скорее всего, уже не буду министром внутренних дел, - сказал Хельме, пояснив, что кризисный резерв формируется в кооперации с чиновниками министерства и все связанные с ним решения проходят через правительство. «Так что все это не имеет никакого отношения к скромной персоне Марта Хельме, в данном случае Март Хельме всего лишь инструмент, чтобы необходимые вещи начали работать», - подчеркнул он.

Министр добавил, что цель создания кризисного резерва — укрепить государственную оборону, а не ослабить ее. При необходимости кризисный резерв может взять на себя охрану границы, защиту объектов государственной важности, подавление массовых беспорядков. Для создания такой структуры в ближайшие четыре года потребуется порядка 20 млн евро.

«Мы не создаем ничего нового, помощники полицейских у нас уже есть. Эта идея родилась в МВД задолго до того, как я пришел в министерство. Моя роль, как я сказал, в том, чтобы продолжить начатое, не сбавляя обороты», - сказал министр.