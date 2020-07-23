Пострадавшая в тяжелой аварии пассажирка скончалась в больнице

Авария произошла в деревне Рейу, волость Хяэдемеэсте, где столкнулись Mercedes-Benz, за рулем которого находилась 71-летняя женщина, и Volvo, которым управлял 27-летний мужчина, также в машине находилась 42-летняя пассажирка.

В результате столкновения пострадали три человека. Скорая помощь увезла пострадавших в Пярнускую больницу. Пассажирку Volvo вертолет Департамента полиции и погранохраны доставил из больницы в Таллинн под опеку медиков.

Сегодня, 23 июля, до полудня от тяжелых травм, полученных в результате ДТП в деревне Рейу в Пярнумаа, скончалась 42-летняя пассажирка Volvo.

Водители Volvo и Mercedes-Benz по-прежнему находятся в больнице.