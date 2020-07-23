Пострадавшая в тяжелой аварии пассажирка скончалась в больнице

Вчера около 17:30 в полицию сообщили, что на 139-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла при столкновении двух легковых автомобилей пострадали три человека.
Авария произошла в деревне Рейу, волость Хяэдемеэсте, где столкнулись Mercedes-Benz, за рулем которого находилась 71-летняя женщина, и Volvo, которым управлял 27-летний мужчина, также в машине находилась 42-летняя пассажирка.
В результате столкновения пострадали три человека. Скорая помощь увезла пострадавших в Пярнускую больницу. Пассажирку Volvo вертолет Департамента полиции и погранохраны доставил из больницы в Таллинн под опеку медиков.
Сегодня, 23 июля, до полудня от тяжелых травм, полученных в результате ДТП в деревне Рейу в Пярнумаа, скончалась 42-летняя пассажирка Volvo.
Водители Volvo и Mercedes-Benz по-прежнему находятся в больнице.
Для выяснения обстоятельств произошедшего полиция просит всех, кто стал очевидцем этой аварии, связаться со следователем Пярнуского полицейского участка по телефону 5343 5613 или короткому номеру 112.