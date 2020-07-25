В Германии введут тестирование на коронавирус в аэропортах

Проводить тестирование будут бесплатно, но пока неизвестно, когда именно система (она также будет действовать в морских портах) начнет работать - еще надо обустроить пункты сбора анализов, пишет Korrespondent.

При этом для путешественников из других стран ЕС будет возможность сделать бесплатно тест в течение 72 часов после возвращения, но не в аэропортах, а в медицинских учреждениях и лабораториях, говорит сенатор по вопросам здравоохранения Берлина Дилек Калайчи.

"Текущие показатели заражения еще раз показывают, что мы все еще находимся в середине пандемии. А рост объема путешествий увеличивает риск того, что больше инфицированных будут возвращаться в Германию", - заявил федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан.

Все возвращающиеся в Германию из отпусков в "опасных странах" должны будут заполнять специальные карточки с личной информацией, но проверять их будут выборочно.

Напомним, что в Германии рекордное число случаев коронавируса за два месяца. В середине мая за сутки было выявлено более 900 случаев COVID-19 в стране. С тех пор количество новых заражений не превышало 800.