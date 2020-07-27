Из горящего многоквартирного дома эвакуировали восемь человек

В Кохтла-Ярве в ночь на понедельник загорелся многоквартирный дом, из которого спасатели эвакуировали восемь человек.
В Центр тревоги в 2.02 поступило сообщение отом, что на лестничной клетке жилого дома в районе Ярве пахнет дымом, и во всем доме нет электричества.
Обнаружилось, что в подвале горели электрокабели в находившемся под напряжением электрическом шкафу, сообщила BNS пресс-служба Идаского спасательного центра.
Спасатели эвакуировали восьмерых жителей первого подъезда.
В 2.37 пожар с помощью системы пенного пожаротушения потушили, и были вызваны электрики.
В 2.59 жителям разрешили вернуться домой.
Электрики установили новые электрошкафы с кабелями.