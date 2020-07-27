Пн, 27.07.2020
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  • Из горящего многоквартирного дома эвакуировали восемь человек

Из горящего многоквартирного дома эвакуировали восемь человек

Pääste, päästeauto, tuletõrje

ФОТО: Mailiis Ollino

В Кохтла-Ярве в ночь на понедельник загорелся многоквартирный дом, из которого спасатели эвакуировали восемь человек.

В Центр тревоги в 2.02 поступило сообщение отом, что на лестничной клетке жилого дома в районе Ярве пахнет дымом, и во всем доме нет электричества.

Обнаружилось, что в подвале горели электрокабели в находившемся под напряжением электрическом шкафу, сообщила BNS пресс-служба Идаского спасательного центра.

Спасатели эвакуировали восьмерых жителей первого подъезда.

В 2.37 пожар с помощью системы пенного пожаротушения потушили, и были вызваны электрики.

В 2.59 жителям разрешили вернуться домой.

Электрики установили новые электрошкафы с кабелями. 

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