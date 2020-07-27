СМИ: ВОЗ объявит, что пандемия COVID-19 еще не преодолена

По его словам, комитет по экстренным ситуациям проведет встречу, чтобы провести оценку текущей ситуации на предмет соответствия складывающейся в мире обстановки определению "чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение".

"Когда я в свое время объявил о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения 30 января, было зафиксировано менее 100 случаев заражения за пределами Китая, и не было смертей", - констатировал он.

Западные СМИ полагают, что комитет по экстренным ситуациям может изменить некоторые рекомендации ВОЗ для государств относительно реакции на пандемию. Также СМИ прогнозируют, что ВОЗ оставит в силе текущий статус пандемии, поскольку к настоящему моменту в мире зафиксировали более 16 млн случаев заражений и почти 650 тыс. смертей.

"Ограничения на поездки не могут длиться бесконечно"

Также Гебрейесус заявил, что вечные ограничения на поездки не помогут победить болезнь. По его мнению, победить Covid-19 можно только строго соблюдая меры предосторожности - носить защитные маски, мыть чаще руки и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях.