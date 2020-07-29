В Латвии придумали, как избавить большую часть жителей от налога на недвижимость

Министерство юстиции Латвии предложит называть первичным или основным жильем любое жилье, в котором зарегистрированы жители, и применять необлагаемый минимум в размере 100 тысяч евро не к жилью, а к зарегистрированным в нем лицам, сообщил министр юстиции Латвии Янис Борданс в интервью передаче TV3 "900 секунд".
На каждого зарегистрированного в основном жилье человека необлагаемая налогом на недвижимость сумма будет составлять 100 тысяч евро.
На вопрос, может ли это предложение получить поддержку коалиции, Борданс ответил, что готов к дискуссии и открыт для нее.
Борданс отметил, что предложенное решение соответствует определенному в Конституции праву на жилище, добавив, что при таком решении для 95% жителей Латвии налог на недвижимое имущество для основного жилья составит 0 евро.
В свою очередь, простое снижение налога на недвижимость после введения новой кадастровой стоимости Борданс не считает подходящим решением.
Ранее Борданс заявлял: если правительство не поддержит предложение Министерства юстиции об отмене налога на недвижимость на основное жилье, введя необлагаемый минимум в размере 100 тыс. евро, он готов приостановить вступление в силу разработанной Государственной земельной службой новой кадастровой стоимости, которая должна вступить в силу с 2022 года.