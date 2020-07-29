В Латвии придумали, как избавить большую часть жителей от налога на недвижимость

На каждого зарегистрированного в основном жилье человека необлагаемая налогом на недвижимость сумма будет составлять 100 тысяч евро.

На вопрос, может ли это предложение получить поддержку коалиции, Борданс ответил, что готов к дискуссии и открыт для нее.

Борданс отметил, что предложенное решение соответствует определенному в Конституции праву на жилище, добавив, что при таком решении для 95% жителей Латвии налог на недвижимое имущество для основного жилья составит 0 евро.

В свою очередь, простое снижение налога на недвижимость после введения новой кадастровой стоимости Борданс не считает подходящим решением.