ФОТО ⟩ Обычная квартира оказалась с секретом, который взволновал потенциальных покупателей

Эта квартира на севере Лондона на первый взгляд ничем не отличается от выставленных на продажу квартир: белые стены, минималистский интерьер - квартира как квартира. Однако часть пола в гостиной сделана из стекла, и прямо под вами находится бассейн!

Бассейн в подвале квартиры! ФОТО: Zoopla/Northview London Limited

Квартира с двумя спальнями вызвала ажиотаж на портале недвижимости Zoopla. Всего за несколько дней объявление посмотрели десятки тысяч людей, и это неудивительно, ведь квартиры с собственным спа-салоном продаются не каждый день.

Спустившись по винтовой лестнице, новый собственник квартиры попадает буквально в рай. Бассейн, баня, зона отдыха, душевые и даже мини-кухня - из такого подвала не хочется уходить!

В подвале расположен целый спа-салон. ФОТО: Zoopla/Northview London Limited

Естественно, что такая квартира стоит немало: 1,2 миллиона фунтов стерлингов, или 1,32 миллиона евро! С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости Zoopla.