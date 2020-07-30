Чт, 30.07.2020
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ФОТО ⟩ Обычная квартира оказалась с секретом, который взволновал потенциальных покупателей

Elutoa põrandast avaneb kummaline vaade.

ФОТО: Zoopla/Northview London Limited

По-настоящему уникальный вариант: из-за скрытого от глаз секретного этажа цена обычной квартиры взлетела до небес, пишет Kodustiil

Эта квартира на севере Лондона на первый взгляд ничем не отличается от выставленных на продажу квартир: белые стены, минималистский интерьер - квартира как квартира. Однако часть пола в гостиной сделана из стекла, и прямо под вами находится бассейн! 

Бассейн в подвале квартиры!

ФОТО: Zoopla/Northview London Limited

Квартира с двумя спальнями вызвала ажиотаж на портале недвижимости Zoopla.  Всего за несколько дней объявление посмотрели десятки тысяч людей, и это неудивительно, ведь квартиры с собственным спа-салоном продаются не каждый день. 

Спустившись по винтовой лестнице, новый собственник квартиры попадает буквально в рай. Бассейн, баня, зона отдыха, душевые и даже мини-кухня - из такого подвала не хочется уходить!

В подвале расположен целый спа-салон.

ФОТО: Zoopla/Northview London Limited

Естественно, что такая квартира стоит немало: 1,2 миллиона фунтов стерлингов, или 1,32 миллиона евро! С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости Zoopla.

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