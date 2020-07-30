ФОТО ⟩ Обычная квартира оказалась с секретом, который взволновал потенциальных покупателей

По-настоящему уникальный вариант: из-за скрытого от глаз секретного этажа цена обычной квартиры взлетела до небес, пишет Kodustiil.
Эта квартира на севере Лондона на первый взгляд ничем не отличается от выставленных на продажу квартир: белые стены, минималистский интерьер - квартира как квартира. Однако часть пола в гостиной сделана из стекла, и прямо под вами находится бассейн!
Квартира с двумя спальнями вызвала ажиотаж на портале недвижимости Zoopla. Всего за несколько дней объявление посмотрели десятки тысяч людей, и это неудивительно, ведь квартиры с собственным спа-салоном продаются не каждый день.
Спустившись по винтовой лестнице, новый собственник квартиры попадает буквально в рай. Бассейн, баня, зона отдыха, душевые и даже мини-кухня - из такого подвала не хочется уходить!
Естественно, что такая квартира стоит немало: 1,2 миллиона фунтов стерлингов, или 1,32 миллиона евро! С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости Zoopla.
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