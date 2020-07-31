Фото ⟩ На южном берегу Сааремаа продается исторический рыбацкий хутор

Построенный в 1926 году хутор полностью реновирован с сохранением и реставрацией подлинных исторических деталей. При этом не забыты и современные удобства. Чудесный хутор с земельным участком площадью 42 700 м2 стоит немало: за него хотят получить 395 000 евро.

Реновированный рыбацкий хутор на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

В двухэтажном главном доме имеются кухня, две спальни с аутентичными жестяными печами, гостиная, туалет и ванная комната. Рядом с главным домом находится новое бревенчатое здание - гостевой дом с одной спальней, гостиной с видом на море, туалетом, баней и большой террасой, тоже с видом на море.

Реновированный рыбацкий хутор на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

Во дворе хутора находится уникальная постройка: старая жилая рига, привезенная из волости Тарвасту, с печью, восстановленной по чертежам, хранящимся в Музее под открытым небом. Земельный участок имеет проход к морю вдоль обозначенной дороги и небольшого причала, откуда, при нормальном уровне воды, можно выходить в море на небольшой лодке или моторке.

Реновированный рыбацкий хутор на Сааремаа. ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.