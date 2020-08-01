Коронавирус перечеркивает возможность путешествий в Европе

Министерство экономики и коммуникаций при допуске и запрете посещения стран основывается на уровне заболеваемости в них. Показатель там должен составлять не более 25 за последние 14 дней, чтобы открыть маршрут. Министерство регулярно анализирует ситуацию в странах назначения и открывает или ограничивает открытие авиакомпаний в соответствии с распространением вируса. Ограничение на полеты было введено 17 мая, и в настоящее время планируется оставить его до конца августа.

В середине этой недели уровень заболеваемости в Украине составил 24.5, а в четверг Wizzair начал полеты из Украины в Таллинн. Утром того же дня рейс в Таллина прибыл из Львова, и ожидались рейсы из Киева и Харькова. В пятницу уровень заболеваемости в Украине вырос до 28.0.

Глава авиационного и морского департамента Министерства экономики Тайво Линнамяги пояснил, что на Украине уровень инфицированных постоянно колеблется - либо выше, либо ниже допустимого уровня. «Это причина, по которой министр (Таави Аас - ред.) в начале недели сказал, что пока не спешит на Украину», - сказал Линнамяги.

По словам Линнамяги, на следующей неделе отменят прямые рейсы на Мальту. «На Мальте произошел огромный скачок. Что станет с пассажирами, которые прибывают оттуда? Они должны будут оставаться в самоизоляции, так как этот показатель выше 16 », - подчеркнул Линнамяги.

Очаг коронавируса в Тарту В настоящее время выявлено более 100 близких контактов виновного в возникновении чага, который начался в тартуском ночном клубе Vabank. Вчера стало ясно, что три сотрудника университетской клиники заражены Covid-19, 30 сотрудников были отправлены домой в изоляцию. Вчера было также введено ограничение на посещение клиники, и персонал, находящийся в тесном контакте с пациентами, должен вновь носить средства индивидуальной защиты. Вчера правительство города Тарту приняло решение отменить концерт Sunday Curly Strings. Детские сады Tähtvere и Mõmmik также были закрыты. Со вчерашнего дня действует временный запрет на посещение дома престарелых и психиатрической помощи Tartu.