Коронавирус перечеркивает возможность путешествий в Европе

Если в начале лета казалось, что сильнейшая волна коронавируса позади, то за последние две недели число инфицированных возросло почти во всей Европе. Например, на Мальте уровень инфицирования неделю назад составлял 1.2, а вчера он вырос до 28.4. В четверг Министерство экономики и коммуникаций объявило, что прямые рейсы из Украины в Эстонию снова разрешены, а вчера уровень заражения в Украине превысил разрешенный уровень, то есть достиг 16, пишет Postimees.
Только вчера южный сосед Эстонии Латвия объявил, что у них три новых случая заражения и один корона-позитивный скончался. Он был заражен родственником из-за рубежа. В Польше 615 человек были заражены коронавирусом в четверг, и их Министерство здравоохранения заявило, что 15 человек скончались от вируса.
Если посмотреть на Финляндию, то там также заметно небольшое увеличение. На прошлой неделе уровень инфицирования у них составлял 1.5, а на этой неделе - 2.4. Нельзя не заметить, что во Франции неделю назад показатель был 13.9, а сейчас - 19.0.
Профессор вирусо- и микробиологии, глава правительственного совета по исследованию контроля Covid-19 Ирья Лутсар сказала Postimees, что уровень заболевших в малых стран колеблется больше, чем крупных. По ее словам, в Европе очень своеобразная картина, где число инфицированных вновь растет в странах, страдавших от кризиса весной. «Уровень заболеваемости растет почти везде, но сейчас слабее, чем весной», - подчеркнула Лутсар.
Заражаются молодые
Как отметила Лутсар, в Люксембурге на прошлой неделе уровень заражения составлял 200.8, а вчера МИД зафиксировало уже 243.4. «За месяц произошло масштабное увеличение числа случаев заражения, но это не приводит к смертности, то есть заражаются молодые люди», - сказала она. В качестве еще одной причины такого увеличения заболевших Лутсар указывает, что тестирования на коронавирус в Люксембурге проводятся чаще. «Так попадается человек, который совсем не выглядит больным», - добавила вирусолог, отметив, что число инфекций в Швеции и Англии также увеличилось из-за усиления тестирования.
Если до сих пор по возвращению из Нидерландов можно было избежать двухнедельного карантина, то теперь такого не будет - на прошлой неделе уровень заболеваемости у них был всего лишь 9.3, а на этой неделе он вырос до 15.1. Недавно на Балканские страны смотрели с завистью: какой низкий у них процент заболевших, но сейчас все изменилась. На данный момент у них очень высокий уровень заболеваемости. Например, 46.8 в Болгарии, 75.1 в Румынии и 25.3 в Хорватии.
Единственный город-государство с нулевым уровнем заражения - это Ватикан. «Ватикан находится в зеленой зоне, это означает, что за две недели новых случаев заражения не было», - отметила Лутсар. По ее словам, успех Ватикана может быть оправдан тем, что Италия тихо идет по пятам Эстонии с низким уровнем заражения.
Закрыть воздушное движение
«Сейчас достаточно прохладно, и всем нужно в теплые страны», - ответила Лутсар на вопрос, почему люди не хотят оставаться в Эстонии. Она сказал, что лично она не будет лезть в места, где уровень заражения уже превышает 25. «Латвия, Литва и Финляндия - это безопасно, если человек действительно хочет немного попутешествовать», - предложила вариант она.
Тем не менее, число людей, инфицированных в европейских странах, растет очень сильно, а вместе с этим и уровень заражения. Будет ли безопаснее сохранить Эстонию, закрыв воздушное движение? «Я не думаю, что это хорошая идея. Как долго мы будем закрыты? На протяжении четырех лет? Закрытие воздушного движения не решит проблему», - ответила Лутсар.
Министерство экономики и коммуникаций при допуске и запрете посещения стран основывается на уровне заболеваемости в них. Показатель там должен составлять не более 25 за последние 14 дней, чтобы открыть маршрут. Министерство регулярно анализирует ситуацию в странах назначения и открывает или ограничивает открытие авиакомпаний в соответствии с распространением вируса. Ограничение на полеты было введено 17 мая, и в настоящее время планируется оставить его до конца августа.
В середине этой недели уровень заболеваемости в Украине составил 24.5, а в четверг Wizzair начал полеты из Украины в Таллинн. Утром того же дня рейс в Таллина прибыл из Львова, и ожидались рейсы из Киева и Харькова. В пятницу уровень заболеваемости в Украине вырос до 28.0.
Глава авиационного и морского департамента Министерства экономики Тайво Линнамяги пояснил, что на Украине уровень инфицированных постоянно колеблется - либо выше, либо ниже допустимого уровня. «Это причина, по которой министр (Таави Аас - ред.) в начале недели сказал, что пока не спешит на Украину», - сказал Линнамяги.
По словам Линнамяги, на следующей неделе отменят прямые рейсы на Мальту. «На Мальте произошел огромный скачок. Что станет с пассажирами, которые прибывают оттуда? Они должны будут оставаться в самоизоляции, так как этот показатель выше 16 », - подчеркнул Линнамяги.
Очаг коронавируса в Тарту
В настоящее время выявлено более 100 близких контактов виновного в возникновении чага, который начался в тартуском ночном клубе Vabank.
Вчера стало ясно, что три сотрудника университетской клиники заражены Covid-19, 30 сотрудников были отправлены домой в изоляцию. Вчера было также введено ограничение на посещение клиники, и персонал, находящийся в тесном контакте с пациентами, должен вновь носить средства индивидуальной защиты.
Вчера правительство города Тарту приняло решение отменить концерт Sunday Curly Strings. Детские сады Tähtvere и Mõmmik также были закрыты.
Со вчерашнего дня действует временный запрет на посещение дома престарелых и психиатрической помощи Tartu.
Украинские рабочие пошли по грибы
Хотя несколько недель назад был запущен специальный рейс для привлечения рабочей силы из Украины на земляные работы, все 145 новых сотрудников прошли испытания в аэропорту. У трех из них был Covid-19, и все должны были быть в изоляции в течение двух недель. Вчера Управление полиции и пограничной службы заявило, что 32 из проверенных украинцев не выполнили надлежащую самоизоляцию, и пошли по грибы или на работу и, таким образом, не выполнили обязательство самоизоляции.
«Изоляция не предназначена для запугивания кого-либо. Это сделано для защиты общества от заражения. Эти две недели не так уж невозможно отсидеть », - осудила Лутсар их поведение.
Хотя работники, которые не выполняли требования об изоляции, не имели симптомов, Министерство здравоохранения будет продолжать заниматься ими, чтобы они понимали и уважали ограничения для избежания риска заражения вирусом.