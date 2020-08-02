"Бойцам Вагнера" в Беларуси избрали меру пресечения

В четверг посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев указал, что задержанные россияне, которых подозревают к принадлежности ЧВК "Вагнера", "намеревались вылететь из Минска в Стамбул 25 июля и не полагали находиться в республике сколь бы то ни было продолжительное время".

Однако Иван Носкевич отметил, что допросы задержанных показывают иную картину. "В ходе допросов они дают самые противоречивые показания. По данным следствия, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей. Остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита - иные страны, не только Турцию", - заявил он.

По словам Носкевича, задержанные, которые сообщили, что следуют в Турцию, путаются в показаниях о целях поездки. "Кто-то летел загорать, отдыхать, кто-то - якобы охранять какие-то объекты, а кто-то - осмотреть собор Святой Софии", - сообщил он.