В Кохтла-Ярве найден труп с колотыми ранами

В 23:29 полиция получила сообщение, что в Ярвеской части Кохтла-Ярве лежит человек без признаков жизни. Прибывшая на место происшествия скорая помощь определила первоначальную причину его смерти и вызвала полицию. На основании собранной информации полиция начала уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, которая предусматривает убийство.

По словам ведущего следователя Йыхвиского полицейского участка Александры Мюрасеп, обстоятельства произошедшего и подозреваемый в совершении этого преступления устанавливаются. «Основываясь на собранных на месте событий данных и учитывая тяжесть совершенного преступления, есть основание полагать, что речь идет об опасном человеке. Полиция делает все возможное, чтобы быстро задержать подозреваемого», - отметила она.