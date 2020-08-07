Фото и видео ⟩ В Вильяндимаа в тяжелом ДТП погиб 25-летний водитель Audi без прав

В 19:30 Центр тревоги получил сообщение об этом ДТП: автомобиль Audi выехал с дороги, за рулем был 25-летний мужчина без прав, также он был не пристегнут. Он получил настолько тяжелые травмы, что погиб на месте.

«Согласно первоначальной информации, автомобиль Audi двигался по Хеймтали-Ууэ-Каристе-Абья-Палуоя, но уже на территории деревни Римму водитель потерял управление и вылетел с дороги вправо. Автомобиль оказался в кювете и перевернулся на крышу», - описывает полицейский Кайто Пильт.

По его словам, поскольку водитель был не пристегнут, то когда автомобиль перевернулся на крышу, то мужчина выпал из автомобиля и получил серьезные травмы. Находившийся с ним в автомобиле мужчина был пристегнут ремнем, и он не пострадал.