Ежемесячный обзор: в июле средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне упала ниже 2000 евро

В июле количество проданных в Таллинне квартир увеличилось на пять процентов по сравнению с предыдущим месяцем, но средняя цена квадратного метра упала на семь процентов до 1986 евро, анализирует согласно статистику Земельного департамента бюро недвижимости 1Partner.
По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне впервые превысила 2 000 евро ровно год назад, в июле, и остается выше этого уровня. «Опрос экспертов по недвижимости, проведенный в июле этого года, показал, что половина респондентов считает, что квадратный метр квартиры в столице будет стоить дороже в конце года, а половина - менее 2000 евро. Делаем вывод: этот же показатель будет фигурировать в обзорах к концу года, и больших колебаний не ожидается», - сказал Вахтер.
«В целом ожидания падения цен на рынке снизились, и оценщики недвижимости в настоящее время не корректируют цифры в сторону понижения. На снижение средней цены квадратного метра в июле во многом повлияло снижение доли новых и относительно более дорогих квартир во всех сделках, что приводит к снижению средней цены за гипотетическую квартиру», - прокомментировал Вахтер.
«Что касается количества сделок с квартирами, то в июле этого года было заключено на пятую часть меньше сделок, чем в прошлом году, но в целом это был нормальный, а не необычный летний месяц», - сказал руководитель 1Partner.
«В совершенно нормальном объеме заключались сделки с более дешевыми квартирами, от 50 000 до 100 000 евро, и с более дорогими – от 250 000 евро – квартирами. Меньше сделок в среднем ценовом классе – от 100 000 до 180 000 евро. Дешевые сделки совершены теми, кому просто нужно где-то жить, а более дорогие теми, у кого есть лишние деньги. Средний класс, похоже, находится в ожидании. С точки зрения рыночной активности, главный вопрос сейчас не в том, восстановится ли этот средний сегмент, а в том, когда он восстановится », - добавил Вахтер.
В июле в Таллинне была заключена 881 сделка купли-продажи недвижимости, что на семь процентов больше, чем в июне. Общая стоимость сделок с недвижимостью составила 114,6 миллиона евро, что на 10,5 процентов больше, чем в прошлом месяце, и на 27 процентов меньше, чем в июле прошлого года.
В июле в Таллинне было продано 663 квартиры, что на пять процентов больше, чем в июне. Самая дорогая квартира была продана за 870 000 евро, а самая дешевая - за 1 000 евро.
В июле в Таллинне было продано 26 застроенных жилой недвижимостью земельных участков, что на два меньше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой жилой дом был продан за 9,7 миллиона евро, самый дешевый - за 1 000 евро.
В июле в Таллинне было продано 10 участков под жилую застройку, что на два меньше, чем в июне. Самый дорогой участок стоил полмиллиона, самый дешевый - 28 000 евро.