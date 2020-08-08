Ежемесячный обзор: в июле средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне упала ниже 2000 евро

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, средняя цена квадратного метра квартиры в Таллинне впервые превысила 2 000 евро ровно год назад, в июле, и остается выше этого уровня. «Опрос экспертов по недвижимости, проведенный в июле этого года, показал, что половина респондентов считает, что квадратный метр квартиры в столице будет стоить дороже в конце года, а половина - менее 2000 евро. Делаем вывод: этот же показатель будет фигурировать в обзорах к концу года, и больших колебаний не ожидается», - сказал Вахтер.

«В целом ожидания падения цен на рынке снизились, и оценщики недвижимости в настоящее время не корректируют цифры в сторону понижения. На снижение средней цены квадратного метра в июле во многом повлияло снижение доли новых и относительно более дорогих квартир во всех сделках, что приводит к снижению средней цены за гипотетическую квартиру», - прокомментировал Вахтер.

«Что касается количества сделок с квартирами, то в июле этого года было заключено на пятую часть меньше сделок, чем в прошлом году, но в целом это был нормальный, а не необычный летний месяц», - сказал руководитель 1Partner.

«В совершенно нормальном объеме заключались сделки с более дешевыми квартирами, от 50 000 до 100 000 евро, и с более дорогими – от 250 000 евро – квартирами. Меньше сделок в среднем ценовом классе – от 100 000 до 180 000 евро. Дешевые сделки совершены теми, кому просто нужно где-то жить, а более дорогие теми, у кого есть лишние деньги. Средний класс, похоже, находится в ожидании. С точки зрения рыночной активности, главный вопрос сейчас не в том, восстановится ли этот средний сегмент, а в том, когда он восстановится », - добавил Вахтер.

В июле в Таллинне была заключена 881 сделка купли-продажи недвижимости, что на семь процентов больше, чем в июне. Общая стоимость сделок с недвижимостью составила 114,6 миллиона евро, что на 10,5 процентов больше, чем в прошлом месяце, и на 27 процентов меньше, чем в июле прошлого года.

В июле в Таллинне было продано 663 квартиры, что на пять процентов больше, чем в июне. Самая дорогая квартира была продана за 870 000 евро, а самая дешевая - за 1 000 евро.

В июле в Таллинне было продано 26 застроенных жилой недвижимостью земельных участков, что на два меньше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой жилой дом был продан за 9,7 миллиона евро, самый дешевый - за 1 000 евро.