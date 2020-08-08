Сб, 8.08.2020
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Береговая охрана спасла начинающего серфера на пляже Пярну

Professional surfer Joan Duru of France competes during his round two men's heat of the US Open of Surfing in Huntington Beach, California on July 29, 2015. The event celebrates it's 56th year beside the historic Huntington Pier which is considered the birthplace of California's surfing culture. AFP PHOTO / MARK RALSTON

ФОТО: MARK RALSTON/AFP

Седьмого августа приблизительно в 15:30 спасатели на воде G4S заметили виндсерфера, который постоянно падал в воду и не мог удерживать парус в вертикальном положении. Глубина моря в том месте достигает трех метров.

Сотрудники береговой охраны подплыли на катере к нуждавшемуся в помощи серферу. Увидев спасателей, мужчина-иностранец стал махать им рукой, зовя на помощь. Чтобы держаться на воде, он опирался на доску для серфинга.

Спасатели помогли мужчине забраться в лодку и взяли с собой его доску. Спасенный посетитель пляжа признался, что занимался виндсерфингом впервые. Он искренне поблагодарил береговую охрану за спасение. В первой помощи он не нуждался.

Винд-, сап- и кайтсерфинг с каждым годом становятся все популярнее. Чтобы уверенно управлять доской для серфинга, для начала стоит обратиться за помощью и советом в серф-клуб или к опытному серферу.

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