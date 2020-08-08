Береговая охрана спасла начинающего серфера на пляже Пярну

Сотрудники береговой охраны подплыли на катере к нуждавшемуся в помощи серферу. Увидев спасателей, мужчина-иностранец стал махать им рукой, зовя на помощь. Чтобы держаться на воде, он опирался на доску для серфинга.

Спасатели помогли мужчине забраться в лодку и взяли с собой его доску. Спасенный посетитель пляжа признался, что занимался виндсерфингом впервые. Он искренне поблагодарил береговую охрану за спасение. В первой помощи он не нуждался.