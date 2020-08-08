А вы подали ходатайство на пособие для реновации своего дома?

Пособие по реконструкции многоквартирных домов распределяется в нынешнем году через KredEx в два тура. Первый тур приема ходатайств о пособии по реконструкции многоквартирных домов, который финансируется из структурного фонда Европейского Союза, собрал 193 ходатайства на сумму 61,6 млн евро. При этом бюджет составлял 28,5 млн евро. Второй, чрезвычайный тур приема ходатайств открылся в конце июля. На данный момент подано 144 ходатайства на сумму 43,7 млн евро.

Как сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, поскольку в этот раз планируется выделять пособия в два этапа, то товарищества, которые не получили финансирования в первом туре, не должны ждать следующего года. «Во втором туре большое количество ходатайств поступило от тех ходатайствующих, кто просил о помощи в первом туре. Так что товарищества, получившие отрицательный ответ или оставшиеся за чертой бюджета в первом туре, получат пособие в рамках чрезвычайного тура», – сказал он.

«Результаты чрезвычайного тура приема ходатайств за две недели очень хорошие, но поскольку в целом будет распределен 71 миллион евро, это означает, что немного меньше, чем половина объема финансирования еще не использована. Мы надеемся, что теперь ходатайства будут подавать и те товарищества, у которых есть потребность в реновации и способность провести ее при поддержке государства, но они еще не успели подготовить свои документы и обратиться с ними в KredEx, – добавил Аас. - Чем быстрее начнут работать деньги антикризисного пособия, тем лучше и для строительного сектора, и для нашей жилой среды».

Руководитель отдела жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу отметила, что начиная с мая KredEx предлагает в качестве совершенно новой услуги заем на реновацию, который можно сочетать с пособием по реконструкции. «Есть регионы, в которых квартирные товарищества не могут получить в банках необходимую для приведения дома в порядок сумму из-за низкой рыночной стоимости недвижимости, а это пособие может помочь. Важно дать всем товариществам возможность сделать свой многоквартирный дом энергоэффективным, независимо от того, в каком уголке Эстонии они находятся», – сказала она.