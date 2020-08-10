«Люди толпятся над едой, персонал без масок»: что происходит сейчас в торговых центрах Тарту?

Читатель Rus.Postimees обратился с вопросом, ужаснувшись ситуации в одном из торговых центров: «Меня волнует ситуация в продовольственных магазинах Тарту. Кулинария в торговом центре Kvartal оснащена системой самообслуживания, а выпечку многие берут руками. В обеденное время люди толпятся над едой. Никто не собирается соблюдать правило 2+2. Персонал за прилавками с едой работает без масок. Люди ведут себя так, как обычно. Говорят, что мы приняли меры. Вопрос: какие? Что происходит? Вся Европа надела маски. Что не так с нашими людьми?»

Специалист по связям с общественностью торгового центра Kvartal Керту Пунгер прокомментировала ситуацию следующим образом: «Здоровье наших клиентов всегда является нашим приоритетом. Поэтому весной, когда вирус Covid-19 начал распространяться, мы ввели ограничения на поведение как покупателей, так и сотрудников во всех наших магазинах раньше, чем того требуют соответствующие органы. Требования безопасности в магазинах Coop Tartu (продовольственный магазин в торговом центре Kvartal) всегда были строже, чем того требует закон».

По ее словам, предприятие придерживается политики более раннего и более строгого установления требований безопасности и сегодня, поэтому в их магазинах уже действует правило 2+2 и дезинфекция рук является обязательной. «Мы ежедневно следим за ситуацией в наших магазинах, консультируемся с Ветеринарно-продовольственным советом и при необходимости налагаем дополнительные ограничения», - сообщила Пунгер.

Ввести правило 2+2 и обязать посетителей магазинов дезинфицировать руки можно, другой вопрос - будут ли клиенты соблюдать установленные торговым центром правила. Горожане перестали носить маски и, заходя в магазин, подносить ладони к дезинфицирующему аппарату. Усталость местных жителей, вызванная постоянной необходимостью следовать правилам индивидуальной защиты, очень понятна, но безответственное поведение вредит не только тем, кто отказывается от ношения масок, но и стремящимся защитить себя и своих близких людям. Известно, что коронавирус может протекать без симптомов. Случайно чихнувший в супермаркете молодой человек может быть корона-позитивным и заразить торопливо и неправильно натянувшую на себя маску пожилую даму. Каждый из нас может оказаться в ненужное время в ненужном месте, способы предотвратить возникновение второй волны есть.