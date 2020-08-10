Пн, 10.08.2020
Лучшее средство от путинизма – сам Путин. Март Лаар

Марко Михкельсон: пока белорусы борются, что делают ЕС и США?

Марко Михкельсон.

ФОТО: Konstantin Sednev

Заместитель председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам, представитель оппозиционной Партии реформ Марко Михкельсон впечатлен реакцией жителей Белоруссии на очередную явную победу Александра Лукашенко. 

«Как можно было предугадать Лукашенко вновь отобрал у своего народа выборы. Но обман настолько вопиющий, что заткнуть пробуждающееся гражданское общество больше невозможно. Вчерашняя спонтанная реакция Беларуси была впечатляющей. И такой же впечатляющей было молчание международных СМИ. Пока что делать выводы, как будут развиваться события, рано. Власть надеется на силу и страх, Россия, естественно, готова вмешаться, чтобы навести порядок, а что делают Европейский Союз и США?», - пишет Михкельсон на своей Facebook-странице.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ