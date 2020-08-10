Марко Михкельсон: пока белорусы борются, что делают ЕС и США?

Заместитель председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам, представитель оппозиционной Партии реформ Марко Михкельсон впечатлен реакцией жителей Белоруссии на очередную явную победу Александра Лукашенко.
«Как можно было предугадать Лукашенко вновь отобрал у своего народа выборы. Но обман настолько вопиющий, что заткнуть пробуждающееся гражданское общество больше невозможно. Вчерашняя спонтанная реакция Беларуси была впечатляющей. И такой же впечатляющей было молчание международных СМИ. Пока что делать выводы, как будут развиваться события, рано. Власть надеется на силу и страх, Россия, естественно, готова вмешаться, чтобы навести порядок, а что делают Европейский Союз и США?», - пишет Михкельсон на своей Facebook-странице.
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