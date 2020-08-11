Ирья Лутсар о вакцинации дочери Владимира Путина: две дозы подряд не вводят

«Полагают, что это инактивированная вакцина, изготовленная Институтом [имени] Гамалеи. Третьей фазы [клинических] испытаний не было; по всей вероятности, проведены испытания второй фазы, но в научной литературе об этом ничего нет», - цитирует Лутсар портал Rus.ERR.

По поводу заявления президента РФ Владимира Путина о том, что его дочери были последовательно введены две дозы вакцины, Лутсар отметила, что две дозы подряд не вводят.