Ирья Лутсар о вакцинации дочери Владимира Путина: две дозы подряд не вводят

В других странах очень мало известно о зарегистрированной в России 11 августа вакцине от коронавируса, и никакие данные о ней в научной литературе также не публиковались, сообщила ERR профессор микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар, комментируя официальную регистрацию первой в мире вакцины от коронавируса.
«Полагают, что это инактивированная вакцина, изготовленная Институтом [имени] Гамалеи. Третьей фазы [клинических] испытаний не было; по всей вероятности, проведены испытания второй фазы, но в научной литературе об этом ничего нет», - цитирует Лутсар портал Rus.ERR.
По поводу заявления президента РФ Владимира Путина о том, что его дочери были последовательно введены две дозы вакцины, Лутсар отметила, что две дозы подряд не вводят.
«Да, конечно, его дочь ведь могла быть во второй фазе испытаний, против этого я не могу возражать, но я бы все-таки хотела увидеть хоть какие-то результаты в научной литературе», - добавила профессор, подчеркнув, что переходить к иммунизации людей сразу, без третьей фазы испытаний — это очень большой риск.