МВД Беларуси объявило о задержании "координаторов протеста"

В Минске, по данным МВД, был также задержан мужчина, который якобы платил тем, кто участвует в акциях протеста. Мужчину задержали неподалеку от торгового центра "Дана молл", в его рюкзаке лежали более 10 тысяч долларов. При задержании он оказал сопротивление, сломав нос милиционеру.

В Минске и других городах Беларуси в ночь на 12 августа продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, начавшиеся вечером 9 августа. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. В стране фактически блокируется интернет. По официальным данным, один человек погиб.