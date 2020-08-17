Европейский совет проведет внеочередное совещание по Белоруссии

Внеочередной Европейский совет по ситуации в Белоруссии пройдет в среду, 19 августа, объявил его председатель Шарль Мишель.
"Я созову совещание членов Европейского совета в эту среду, в 12:00, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии, - сообщил Мишель в понедельник. - Народ Белоруссии имеет право определять свое будущее и свободно избирать своего лидера. Насилие против протестующих недопустимо", - подчеркнул глава Евросовета.
Пресс-секретарь председателя Европейского совета Баренд Лейтц уточнил, что совещание пройдет в форме видеоконференции.
В пятницу, 14 августа, состоялось внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором, в том числе, обсуждалась и ситуация с президентскими выборами в Белоруссии. По его итогам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о несогласии Евросоюза с итогами президентских выборов в этой стране и о подготовке санкций в отношении тех, кто нарушал демократические принципы.
I will call a meeting of the members of the European Council this Wednesday 12h00 to discuss the situation in #Belarus— Charles Michel (@eucopresident) August 17, 2020
The people of Belarus have the right to decide on their future and freely elect their leader
Violence against protesters is unacceptable and cannot be allowed