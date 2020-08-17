Пн, 17.08.2020
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Европейский совет проведет внеочередное совещание по Белоруссии

Председатель Европейского совета Шарль Мишель.

ФОТО: European Union via www.imago-images.de/imago images/Xinhua/Scanpix

Внеочередной Европейский совет по ситуации в Белоруссии пройдет в среду, 19 августа, объявил его председатель Шарль Мишель.

"Я созову совещание членов Европейского совета в эту среду, в 12:00, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии, - сообщил Мишель в понедельник. - Народ Белоруссии имеет право определять свое будущее и свободно избирать своего лидера. Насилие против протестующих недопустимо", - подчеркнул глава Евросовета.

Пресс-секретарь председателя Европейского совета Баренд Лейтц уточнил, что совещание пройдет в форме видеоконференции.

В пятницу, 14 августа, состоялось внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором, в том числе, обсуждалась и ситуация с президентскими выборами в Белоруссии. По его итогам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о несогласии Евросоюза с итогами президентских выборов в этой стране и о подготовке санкций в отношении тех, кто нарушал демократические принципы.

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