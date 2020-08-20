Двухлетний ребенок оказался заперт в квартире, где вспыхнул пожар

В среду, 19 августа, в 21.43 спасатели получили вызов в Выру на улицу Силикаади. По предварительной информации, пожар вспыхнул в квартире, где находился также двухлетний ребенок с бабушкой, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Вызвавшие спасателей соседи с третьего этажа заметили, что с нижнего этажа поднимается дым. Поскольку дверь квартиры была закрыта, спасатели смогли попасть в квартиру на второй этаж через окно. В квартире нашли двухлетнего ребенка и загоревшуюся на сковороде еду.
Неизвестно, почему бабушка вышла из квартиры и заперла дверь. Ребенка и бабушку передали скорой помощи. С ребенком все в порядке, а бабушку доставили в больницу для проверки состояния здоровья.
«В любом случае инцидент со счастливым концом!» - сказал заведующий бюро превенции Лыунаской префектуры Арви Уусталу и напомнил: «Если готовите, оставайтесь на кухне. Также нельзя ребенка оставлять без присмотра».