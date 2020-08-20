Двухлетний ребенок оказался заперт в квартире, где вспыхнул пожар

ФОТО: Päästeamet

Вызвавшие спасателей соседи с третьего этажа заметили, что с нижнего этажа поднимается дым. Поскольку дверь квартиры была закрыта, спасатели смогли попасть в квартиру на второй этаж через окно. В квартире нашли двухлетнего ребенка и загоревшуюся на сковороде еду.

Неизвестно, почему бабушка вышла из квартиры и заперла дверь. Ребенка и бабушку передали скорой помощи. С ребенком все в порядке, а бабушку доставили в больницу для проверки состояния здоровья.