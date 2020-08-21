Пт, 21.08.2020
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Фото ⟩ Не квартира, а мечта: необычный дом, огромная терраса, стильный интерьер

шикарная двухкомнатная квартира в Таллинне

ФОТО: City24

На улице Техника продается двухкомнатная квартира в доме с оригинальной архитектурой и огромной террасой, передает портал Kodustiil.

Уютная квартира с выходящими во двор окнами находится буквально на границе Каламая и Кассисаба, в окружении как современной архитектуры, так и деревянных исторических строений, пишет портал Kodustiil. 

Двухкомнатная квартира в Таллинне.

ФОТО: City24

Дом на четырнадцать квартир, спроектированный архитектором Андресом Лембером, обладает повышенной шумоизоляцией, а также энергоэффективностью. В квартире, расположенной на первом этаже, имеются гостиная с открытой кухней, спальня, коридор, ванная комната и выходящая на южную сторону терраса площадью 17,6 квадратных метров.

Двухкомнатная квартира в Таллинне.

ФОТО: City24

В цену квартиры входят вся встроенная мебель и техника, стиральная машина и мебель на террасе. Все остальные предметы интерьера могут остаться в случае достигнутой договоренности между продавцом и покупателем. 

Двухкомнатная квартира в Таллинне.

ФОТО: City24

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24

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