Вадим Белобровцев: «Дай бог, чтобы выступление Светы Григорьевой привело к пересмотру ценностей, но надежды немного»

То, о чем многие русские люди говорят у себя дома, вышло на самую высокую трибуну и достигло ушей местной элиты в такой момент, когда им было невозможно отвернуться или уйти. К сожалению, разделение в обществе, неравенство, имеют давние корни и слишком большую эмоциональную составляющую с обеих сторон. Но такие независимые выступления нужны и важны.

Будут ли эти слова по-настоящему услышаны не только политиками, но и обществом? И еще важнее – будут ли они поняты, вот в чем вопрос. На мой взгляд, показательно еще и то, что эти простые и понятные, пожалуй, любому местному русскоговорящему жителю аргументы были озвучены не политиком, а представителем интеллигенции. В своей речи девушка упомянула возможные репрессии, которые она не исключает после своего выступления. И это еще один сигнал обществу – в то время как все озабочены перспективами демократии в Белоруссии, что-то не так и в нашем собственном «королевстве», где врагом государства можно прослыть только за желание учиться на родном языке».

Мария Юферева-Скуратовски, член парламента

Мария Юферева-Скуратовски. ФОТО: Mihkel Maripuu

«Здравствуйте, я Маша, депутат Рийгикогу.

Сегодня с утра я полностью прослушала речь Светы Григорьевой, произнесенную на приеме у президента по случаю восстановления независимости Эстонской Республики, и мне захотелось ответить.

Речь была проникновенная, эмоциональная, но слишком уж политизированная. Президент не любит EKRE, не жалует нынешнюю коалицию, и поэтому я убеждена, что ей речь Светы пришлась по душе. Если бы я была очень циничной, я бы даже предположила, что советники президента могли помочь в составлении этой речи. А что, очень сильный политтехнологический ход. Приходит на прием милая девушка Света из смешанной русско-эстонской семьи и говорит все то, что мы не раз слышали от самого президента. Возможно, я ошибаюсь, но просто мне показалось, что я слышу слова Керсти Кальюлайд, просто в исполнении другого человека.

Но не в этом суть, разумеется, у Светы Григорьевой есть полное право думать и чувствовать именно так. В это я верю. Я хотела поговорить о другом. Света Григорьева заявляет, что в нашем обществе у девушек со славянскими именами из простой семьи отсутствует возможность реализовать свои большие политические мечты по той причине, что у власти находится определенная коалиция. Дорогая Света, это неправда. У каждого человека в нашем обществе есть возможность реализовать свои мечты. А правда заключается в том, что сделать это очень сложно, особенно для русской девушки. И нынешняя коалиция здесь ни при чем.

Совершенно неважно, кто у власти, но если русская девушка решит делать политическую карьеру в Эстонии, она должна быть готова к жесткой конкуренции, потокам ненависти в комментариях, готовности работать в стрессовой ситуации, уметь делать выводы из ошибок, вставать на ноги, если упала, постоянно учиться. Да, вы правы, это мужской мир, и здесь играют по мужским правилам. А бывает и так, что желание и амбиции есть, но не хватает опыта и знаний, как быть политиком. И никто этому не научит. Не каждой женщине мир политики покажется достаточно привлекательным. По крайней мере, многие мои подруги не понимают моего выбора.

Главное, что мне не понравилось в вашей речи - это позиция жертвы. Это именно то, что в наших женщинах надо искоренять, а не культивировать. С этим у нас как раз огромная проблема. К сожалению, ваша речь была буквально пропитана отчаянием и неверием в то, что женщина способна что-либо сделать в этой ситуации. Я так понимаю, это риторика поколения «снежинок». Она мне совсем не близка, я ребенок 1990-х годов и привыкла жить с мыслью, что жизнь – это борьба. На деле политическая ситуация сейчас намного лучше, чем 22 года назад, когда школу заканчивала я. У меня не было никакой стартовой площадки, потом на руках оказался маленький ребенок, но даже в мыслях не было обвинять правительство, которое, вообще со мной не считалось и не интересовалось моим мнением. Я просто много училась, работала и мечтала.

Света, после вашей речи, у вас есть прекрасная возможность заняться политикой. Давайте вместе постараемся переломить эту ситуацию, чтобы политические мечты девушек осуществлялись. И возможно, когда-нибудь мы и увидим первую женщину премьер-министра или президента с русской фамилией".