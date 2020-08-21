Яна Тоом: станет ли речь Светы Григорьевой «wake-up call»?

Речь хореографа и поэтессы Светы Григорьевой, произнесенная в Розовом саду президентского дворца во время приема по случаю восстановления независимости Эстонской Республики, произвела сильное впечатление. Однако если одни восприняли ее слова в штыки, ссылаясь на себя и свой личный опыт, противоречащий заявлению Светы, то другие видят в случившемся определенный прорыв и вызов.
Rus.Postimees опросил успешных русскоговорящих политиков, чтобы выяснить их мнение о речи Светы Григорьевой, заявившей, что человек с русскими именем и корнями добиться в Эстонии серьезных высот не может. При нынешнем правительстве.
Яна Тоом, депутат Европейского парламента
Речь Светы Григорьевой примечательна по многим причинам, и первая из них – то, что она в разы лучше речи главы государства. Как по содержанию, так и по влиянию на общественное мнение. Это речь из разряда тех, которые называют wake-up call, «звонок будильника», и, бесспорно, достойна того, чтобы ее запомнить. Наряду с речью Мари-Лийз Лилль (помните: «Что не так на этой картинке?»), речью Микка Пярнитса (чувак в розовом платье, посмевший усомниться в том, что т.н. традиционная семья для ребенка по определению лучше всего), «Ледовым погребом», открытым письмом профессоров министру обороны (в апреле 2007-го), «письмом сорока»... Что там еще? Словом, отличная смелая речь, ставящая вопросы ребром.
Я, знаете, много лет завожу по вечерам три будильника – одного не хватает. Они звонят с интервалом в шесть минут, и в конце концов я нахожу в себе силы нажать на кнопку кофемашины и начать новый день. Одного-единственного будильника многим недостаточно. Вопрос, сколько их надо вообще. Всякий раз, когда в обществе раздается такой вот wake-up call, я задаю себе вопрос: ну что, на сей раз сработает? Вот и сейчас.
Что нужно, чтобы звонок сработал? Мне кажется, главная предпосылка здесь – критическая масса людей, одинаково понимающих происходящее. В нашем случае – не просто критическая масса, а критическая масса граждан Эстонии, обладающих правом голоса. Ну просто потому, что именно они выбирают парламент. Есть ли у них это понимание? Я сомневаюсь. Хотя бы потому, что в Розовом саду снова звучала и снова сорвала аплодисменты мантра о сохранении эстонского языка и культуры. До тех пор, пока в глазах большинства граждан цель, то есть сохранение языка и культуры, оправдывает средства – де-факто выключение значительной части населения из конкурентной борьбы и процесса принятия решений, – ничего не изменится. Местные русские в глазах критической массы останутся такими лузитанскими слизнями, инвазивным видом, без которых всем было лучше и представителям которого ну никак не светит пост главы государства.
В этом Света права, причем чуть менее права, чем могла бы быть. У Вани, Пети и Сережи шансов оказаться в Кадриорге не больше, чем у Даши и Веры. Вот только неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». В чем аудитория (нынешняя президентская, по крайней мере) со Светой согласна, так это в критике EKRE. В критике расизма, сексизма, ксенофобии.
Значит ли это, что речь Светы Григорьевой станет реальным wake-up call? Боюсь, что нет - это скорее история о том, кого именно президент собрала в Розовом саду. Причем, судя по сегодняшним откликам, и они далеко не все согласятся с тем, что было сказано о солидарности: такую правду принять сложно и страшно. Именно поэтому у нас принято возмущаться следствиями, но никогда, ни за что не говорить о причинах. Так было до речи Светы, так, боюсь, будет и после. И, да, все вышесказанное ни на йоту не умаляет значения сказанного Светой Григорьевой. Она – молодец. Теперь даже можно будет сказать: у нас Олю, Машу и Наташу не только в парламент выбирают, но и приглашают выступать на президентских приемах.
Вадим Белобровцев, вице-мэр Таллинна
«Выступление Светы Григорьевой, как мне кажется, следует рассматривать с двух точек зрения – по форме и по содержанию.
Если говорить о «форме», возникает вопрос: как эта молодая женщина оказалась за пультом на данном мероприятии и почему. Понятно, что выступление это не стало неожиданностью для «хозяйки бала», президента Кальюлайд. Более того, большинство высказанных мыслей отлично вписываются в ее идеологию и мировоззрение, и если исключить некоторые моменты, касающиеся именно личности выступавшей (в частности, ее происхождение), то примерно с такой же речью вполне могла бы выступить и сама Керсти Кальюлайд. Некоторые злые языки вообще утверждают, что речь была написана президентской канцелярией или, как минимум, ею отредактирована. Надеюсь, что это не так. Однако не покидает мысль, что Света Григорьева высказала многое из того, что хотелось бы высказать президенту (в первую очередь, это довольно-таки лобовая атака на правящую коалицию, которая, как известно, очень не нравится Керсти Кальюлайд), причем сделала это «за нее».
Теперь о содержании: речь получилась хорошей – с моей точки зрения, лучше той, с которой в итоге выступила сама президент. Соглашусь с премьер-министром Юри Ратасом, который похвалил выступление Светы Григорьевой и сказал, что многие поднятые проблемы действительно присутствуют в нашем обществе, и с ними нужно бороться. Отрадно, что присутствовавшие на приеме услышали те вещи, которые мы, говорящие на родном русском языке люди, отлично знаем по собственному опыту. И дай бог, чтобы это выступление привело к какому-то пересмотру ценностей в обществе, но надежды на это, увы, не много. Периодически русские люди говорят об этих проблемах в разных местах, по разным поводам, однако воз и ныне там.
Мы и сами пытаемся с этим бороться, но этого часто недостаточно. Думаю, если Света Григорьева действительно хочет изменить существующую ситуацию и бороться с неравенством, выступая за права женщин, русскоговорящих жителей, людей, оставшихся в 90-е годы без гражданства, то одним из эффективных методов было бы присоединение к Центристской партии, которая годами и десятилетиями стоит за всех этих людей, не давая отбросить их проблемы в сторону и забыть о них. Социальные ценности и готовность их отстаивать всегда были сильной стороной центристов, так что здесь нам точно по пути».
Михаил Кылварт, мэр Таллинна
«Выступление Светы Григорьевой на вчерашнем президентском приеме – безусловно одно из наиболее ярких событий дня. А если бы оно действительно возымело действие на умы тех, к кому было обращено, то, возможно, - и последних лет.
То, о чем многие русские люди говорят у себя дома, вышло на самую высокую трибуну и достигло ушей местной элиты в такой момент, когда им было невозможно отвернуться или уйти. К сожалению, разделение в обществе, неравенство, имеют давние корни и слишком большую эмоциональную составляющую с обеих сторон. Но такие независимые выступления нужны и важны.
Будут ли эти слова по-настоящему услышаны не только политиками, но и обществом? И еще важнее – будут ли они поняты, вот в чем вопрос. На мой взгляд, показательно еще и то, что эти простые и понятные, пожалуй, любому местному русскоговорящему жителю аргументы были озвучены не политиком, а представителем интеллигенции. В своей речи девушка упомянула возможные репрессии, которые она не исключает после своего выступления. И это еще один сигнал обществу – в то время как все озабочены перспективами демократии в Белоруссии, что-то не так и в нашем собственном «королевстве», где врагом государства можно прослыть только за желание учиться на родном языке».
Мария Юферева-Скуратовски, член парламента
«Здравствуйте, я Маша, депутат Рийгикогу.
Сегодня с утра я полностью прослушала речь Светы Григорьевой, произнесенную на приеме у президента по случаю восстановления независимости Эстонской Республики, и мне захотелось ответить.
Речь была проникновенная, эмоциональная, но слишком уж политизированная. Президент не любит EKRE, не жалует нынешнюю коалицию, и поэтому я убеждена, что ей речь Светы пришлась по душе. Если бы я была очень циничной, я бы даже предположила, что советники президента могли помочь в составлении этой речи. А что, очень сильный политтехнологический ход. Приходит на прием милая девушка Света из смешанной русско-эстонской семьи и говорит все то, что мы не раз слышали от самого президента. Возможно, я ошибаюсь, но просто мне показалось, что я слышу слова Керсти Кальюлайд, просто в исполнении другого человека.
Но не в этом суть, разумеется, у Светы Григорьевой есть полное право думать и чувствовать именно так. В это я верю. Я хотела поговорить о другом. Света Григорьева заявляет, что в нашем обществе у девушек со славянскими именами из простой семьи отсутствует возможность реализовать свои большие политические мечты по той причине, что у власти находится определенная коалиция. Дорогая Света, это неправда. У каждого человека в нашем обществе есть возможность реализовать свои мечты. А правда заключается в том, что сделать это очень сложно, особенно для русской девушки. И нынешняя коалиция здесь ни при чем.
Совершенно неважно, кто у власти, но если русская девушка решит делать политическую карьеру в Эстонии, она должна быть готова к жесткой конкуренции, потокам ненависти в комментариях, готовности работать в стрессовой ситуации, уметь делать выводы из ошибок, вставать на ноги, если упала, постоянно учиться. Да, вы правы, это мужской мир, и здесь играют по мужским правилам. А бывает и так, что желание и амбиции есть, но не хватает опыта и знаний, как быть политиком. И никто этому не научит. Не каждой женщине мир политики покажется достаточно привлекательным. По крайней мере, многие мои подруги не понимают моего выбора.
Главное, что мне не понравилось в вашей речи - это позиция жертвы. Это именно то, что в наших женщинах надо искоренять, а не культивировать. С этим у нас как раз огромная проблема. К сожалению, ваша речь была буквально пропитана отчаянием и неверием в то, что женщина способна что-либо сделать в этой ситуации. Я так понимаю, это риторика поколения «снежинок». Она мне совсем не близка, я ребенок 1990-х годов и привыкла жить с мыслью, что жизнь – это борьба. На деле политическая ситуация сейчас намного лучше, чем 22 года назад, когда школу заканчивала я. У меня не было никакой стартовой площадки, потом на руках оказался маленький ребенок, но даже в мыслях не было обвинять правительство, которое, вообще со мной не считалось и не интересовалось моим мнением. Я просто много училась, работала и мечтала.
Света, после вашей речи, у вас есть прекрасная возможность заняться политикой. Давайте вместе постараемся переломить эту ситуацию, чтобы политические мечты девушек осуществлялись. И возможно, когда-нибудь мы и увидим первую женщину премьер-министра или президента с русской фамилией".
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