Cпасательный департамент напоминает: пора привести в порядок крыши

К сожалению, в строительстве нередки падения, приводящие к серьезным травмам, и половину таких несчастных случаев составляют падения с крыш. При этом риск падения не зависит от того, предстоит ли выполнять работу на крыше в течение некоторого времени, или на нее нужно забраться всего на пять минут. При выполнении работ на крыше или осмотре крыши крайне важно позаботиться о безопасности работников, потому что падение с крыши может привести к очень серьезным травмам.

Для безопасного доступа к трубе требуется специальное оборудование

Владелец дома обязан обеспечить круглогодичный безопасный доступ к печной трубе с поверхности земли. В противном случае трубочист может отказаться выполнять работу, а в худшем случае новый дом, построенный без средств обеспечения безопасности на крыше, не получит разрешения на эксплуатацию, если оно не будет согласовано со Спасательным департаментом.

ФОТО: BMI Monier

Согласно обзору строительных требований к пожарной безопасности, установленных Спасательным департаментом, для доступа к печной трубе крыша должна быть оснащена специальными средствами обеспечения безопасности, закрепленными стационарно и пригодными к использованию круглый год. На крышах с уклоном больше 11 градусов от свеса до печной трубы должны быть проложены кровельные ступени или стационарно закрепленная лестница. Если выход на двускатную крышу предусмотрен через люк, от люка до печной трубы должен быть проложен переходной мостик.

ФОТО: BMI Monier

Если высота фасада дома превышает 8,5 метра, в дополнение к стационарным кровельным ступенькам или переходному мостику требуется стационарно закрепленная настенная лестница. Со стороны гребня крыши у трубы должна быть закреплена техническая платформа, расположенная, как минимум, на расстоянии 1,2 метра от верхнего края трубы для обеспечения безопасности при чистке трубы.

Согласно руководству по безопасности, изданному Союзом производителей строительных материалов и Инспекцией труда, на протяжении всего непрерывного маршрута доступа у работника должна быть возможность обеспечить защиту от падения при помощи страховочного троса и страховочного пояса. Один конец страховочного каната крепится к страховочному поясу, а второй - к стационарному креплению на крыше. Именно поэтому на переходных мостиках и кровельных ступенях должны быть предусмотрены места для крепления страховочного троса; при необходимости следует установить поручни на переходном мостике или дополнительные страховочные крюки либо шины. Точек для крепления страховочного троса на крыше должно быть достаточно, чтобы при перемещении страховочного троса обеспечить надежное крепление для трубочиста на поверхности крыши.

Системы снегозадержания обеспечивают безопасность здания зимой

Несмотря на то, что строительные требования не содержат непосредственных указаний об обязательной установке систем снегозадержания, они нужны, поскольку по закону владелец дома отвечает за то, чтобы упавший с крыши снег или лед не нанес вреда людям или их имуществу. Эту обязанность сложно выполнять без использования снегозадерживающих средств. Поэтому в тех местах, где под свесами регулярно ходят люди или припаркованы автомобили, на двускатных крышах следует установить системы снегозадержания. Над входом в здание имеет смысл установить навес.

ФОТО: BMI Monier

Все средства безопасности, использующиеся на крышах, должны быть устойчивыми к коррозии. Изделия для обеспечения безопасности должны быть стационарно закреплены на крыше в соответствии с инструкцией по установке, предоставленной производителем. Чтобы крепежные элементы не повредили кровельное покрытие, рекомендуется использовать средства обеспечения безопасности, произведенные или рекомендованные производителем кровельного материала.

ФОТО: Руководство по безопасности при выполнении кровельных работ.