Прямая трансляция и фото ⟩ Центристская партия выбирает председателя и правление

Председатель Центристской партии Юри Ратас в своей вступительной речи на конгрессе Центристской партии сказал, что цель их партии - победить на предстоящих местных выборах и в этот раз. Центристы также хотят улучшить свои результаты в каждом местном самоуправлении и округе.

«И, конечно же, благодаря поддержке наших избирателей мы в шестой раз рассчитываем получить абсолютное большинство мест в Таллиннском горсобрании, что в свою очередь является одним из критериев успеха нашей партии на выборах», - сказал Ратас.

«Мы должны приложить много усилий и проделать гораздо больше работы, чем наши политические конкуренты. Своими словами и действиями мы должны оправдать высокие ожидания, обеспечить чувство уверенности и доверия к нам среди наших членов, наших избирателей и всех жителей Эстонии», - добавил он.

По словам Ратаса, Центристская партия отстаивает интересы всех жителей Эстонии. «Мы своей работой должны доказать, что для Центристской партии не существует своих и чужих людей, я подчеркиваю - для нас все люди являются своими», - сказал Ратас.

«Сильной стороной Центристской партии всегда была ее способность объединять разных людей, создавать прочные связи между отдаленными районами и центрами, между людьми, говорящими на эстонском и русском языках, людьми с высокими и низкими доходами, между молодыми и пожилыми. Также мы предлагаем ценные идеи, способствующих развитию жизни в стране. Мы предпринимаем шаги и реализуем инициативы, которые приносят пользу всем людям. Обязанность Центристской партии – бороться за то, чтобы наше государство всегда было ориентировано на человека», - подчеркнул Ратас.

В правление партии баллотируются: Яак Ааб, Таави Аас, Вадим Белобровцев, Энн Ээсмаа, Хельмут Халлемаа, Всеволод Юргенсон, Яанус Карилайд, Танель Кийк, Андрей Коробейник, Сирет Котка, Марек Кулламяги, Михаил Кылварт, Лаури Лаатс, Андо Лепс, Оливер Лийдеманн, Валерий Лынник, Ааду Муст, Керсти Мянник, Алар Няэме, Аннели Отт, Ивар Райг, Майлис Репс, Керсти Сарапуу, Владимир Свет, Тийт Терик, Яна Тоом, Яан Тоотс, Эстер Туйксоо, Марика Туус-Лаул, Яника Усин, Эха Вырк и Герт Юпрус, сообщила партия.

Согласно уставу Центристской партии, автоматически в правление партии попадают председатель совета уполномоченных и парламентской фракции центристов Керсти Сарапуу и председатель молодежной организации Кеа Кохв; в состав правления могут входить максимум 18 человек.