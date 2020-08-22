Пьяная женщина-водитель совершила ДТП в Пыльвамаа

В субботу, 22 августа, в уезде Пыльвамаа автомобиль BMW 740i, за рулем которого находилась 29-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.
ДТП произошло в районе 6:30 на пятом километре дороги Тилси - Наруски, передает Департамент полиции в Твиттере.
Автомобиль двигался в сторону деревни Наруски. Водитель потерял контроль над управлением, и машина марки BMW вылетела в кювет. Автомобиль перевернулся на крышу.
Находившуюся за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения 29-летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Шины отвечали требованиям, водитель был пристегнут ремнем безопасности. В машине находился один человек.
Täpsustatud andmetel kaotas alkoholijoobes naine Tilsi–Naruski tee 5. km-l Naruski poole sõites auto üle kontrolli ja sõitis vasakule poole kraavi. Auto rullus katusele. Auto rehvid vastasid nõuetele ja juht kasutas turvavööd. #LõunaP #Politsei pic.twitter.com/2YQPPmm1dx— Politsei (@Politsei) August 22, 2020