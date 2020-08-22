Сб, 22.08.2020
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  • Пьяная женщина-водитель совершила ДТП в Пыльвамаа

Пьяная женщина-водитель совершила ДТП в Пыльвамаа

ДТП в Пыльвамаа

ФОТО: Eesti Politsei Twitter

В субботу, 22 августа, в уезде Пыльвамаа автомобиль BMW 740i, за рулем которого находилась 29-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.

ДТП произошло в районе 6:30 на пятом километре дороги Тилси - Наруски, передает Департамент полиции в Твиттере.

Автомобиль двигался в сторону деревни Наруски. Водитель потерял контроль над управлением, и машина марки BMW вылетела в кювет. Автомобиль перевернулся на крышу.

Находившуюся за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения 29-летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Шины отвечали требованиям, водитель был пристегнут ремнем безопасности. В машине находился один человек.

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