Пьяная женщина-водитель совершила ДТП в Пыльвамаа

В субботу, 22 августа, в уезде Пыльвамаа автомобиль BMW 740i, за рулем которого находилась 29-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.