Вс, 23.08.2020
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  • Два автомобиля столкнулись и вылетели в кювет: среди пострадавших и дети

Два автомобиля столкнулись и вылетели в кювет: среди пострадавших и дети

Спасатели и скорая помощь на месте ДТП. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kaspar Pokk / Kanal 2

В субботу, 22 августа, днем в результате столкновения двух автомобилей в Вырумаа, пострадали четыре человека, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

В 15.09 в Вырумаа в деревне Линнамяэ на 17-м километре шоссе Выру-Куйгатси-Тырва 50-летний мужчина на автомобиле Honda Civic выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу Audi A4, за рулем которого была 34-летняя женщина. В результате столкновения оба автомобиля вылетели в кювет. Оба водителя, а также пассажиры Audi — восьмилетний мальчик и 11-летняя девочка — были доставлены в Клинику Тартуского университета.

На дорогах Эстонии вчера произошло еще шесть ДТП, в которых в общей сложности пострадали семь человек. Среди пострадавших четыре велосипедиста, самому младшему — десять лет.

Также за прошедшие сутки полиция поймала 18 нетрезвых водителей. Все они были в состоянии алкогольного опьянения.

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