Два автомобиля столкнулись и вылетели в кювет: среди пострадавших и дети

В 15.09 в Вырумаа в деревне Линнамяэ на 17-м километре шоссе Выру-Куйгатси-Тырва 50-летний мужчина на автомобиле Honda Civic выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу Audi A4, за рулем которого была 34-летняя женщина. В результате столкновения оба автомобиля вылетели в кювет. Оба водителя, а также пассажиры Audi — восьмилетний мальчик и 11-летняя девочка — были доставлены в Клинику Тартуского университета.