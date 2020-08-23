Два автомобиля столкнулись и вылетели в кювет: среди пострадавших и дети

В субботу, 22 августа, днем в результате столкновения двух автомобилей в Вырумаа, пострадали четыре человека, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
В 15.09 в Вырумаа в деревне Линнамяэ на 17-м километре шоссе Выру-Куйгатси-Тырва 50-летний мужчина на автомобиле Honda Civic выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшим навстречу Audi A4, за рулем которого была 34-летняя женщина. В результате столкновения оба автомобиля вылетели в кювет. Оба водителя, а также пассажиры Audi — восьмилетний мальчик и 11-летняя девочка — были доставлены в Клинику Тартуского университета.
На дорогах Эстонии вчера произошло еще шесть ДТП, в которых в общей сложности пострадали семь человек. Среди пострадавших четыре велосипедиста, самому младшему — десять лет.
Также за прошедшие сутки полиция поймала 18 нетрезвых водителей. Все они были в состоянии алкогольного опьянения.