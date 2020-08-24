Видео ⟩ В Париже за участие в беспорядках после финала Лиги чемпионов задержано около 150 человек

Агентство AFP сообщает, что около 5000 футбольных фанатов, недовольных поражением французского клуба, собрались около стадиона "Парк де Пренс". В районе произошли столкновения с полицией, стражи порядка применяли слезоточивый газ. Еще одна группа фанатов собралась поблизости от Елисейских полей, откуда позднее поступили сообщения о поджогах автомобилей, разбитых окнах и попытках погромов.

"Пари Сен-Жермен" впервые вышел в финал Лиги чемпионов

"Бавария" играла в финале Лиги чемпионов УЕФА уже в одиннадцатый раз и одержала победу в третий раз после 2001 и 2013 годов, а с учетом прежнего формата турнира, который до 1993 года назывался Кубком европейских чемпионов, - в шестой раз (также выиграв финал в 1974, 1975 и 1976 годах). "ПСЖ" впервые в истории дошел до решающего матча турнира. Единственный гол встречи, проходившей в Лиссабоне, полузащитник немецкой команды Кингсли Коман забил в ворота французов на 59-й минуте.