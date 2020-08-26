Ср, 26.08.2020
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Правительство РФ сняло ограничения на въезд в страну для иностранных тренеров и спортсменов

Граница. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Правительство РФ сняло ограничения на въезд в страну иностранных тренеров и спортсменов, которые ранее из-за пандемии коронавируса могли пересекать границу только на основании трудового договора, пишет Newsru.

"Иностранные спортсмены, тренеры и специалисты в области физической культуры вновь получили возможность приезжать в Россию по рабочей или гуманитарной визе. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение упростит пересечение границы для тех, кто участвует в международных соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина РФ.

С марта 2020 года из-за распространения коронавируса иностранные спортсмены не могли приезжать в Россию. В мае ограничение сняли для тех, кто заключил трудовой договор с российской организацией. Теперь же для въезда достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки.

Распоряжение также снимает ограничения на проезд иностранных спортсменов через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска.

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