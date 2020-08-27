Фото ⟩ Авария в Вильяндимаа: грузовик вылетел в кювет

По первоначальным данным, водитель грузовика Scania по неизвестной до сих пор причине потерял контроль над машиной, выехал на полосу встречного движения и машина опрокинулась в кювет. К счастью, в это время навстречу никто не ехал. Водитель грузовика отделался испугом и не пострадал.