Фото ⟩ Авария в Вильяндимаа: грузовик вылетел в кювет

В четверг около четырех часов дня на 41-м км шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, волость Вильянди, произошла авария, в ходе которой грузовик по неизвестной до сих причине съехал в кювет, пишет Sakala.
По первоначальным данным, водитель грузовика Scania по неизвестной до сих пор причине потерял контроль над машиной, выехал на полосу встречного движения и машина опрокинулась в кювет. К счастью, в это время навстречу никто не ехал. Водитель грузовика отделался испугом и не пострадал.
Поскольку из-за ДТП на дорогу попала земля, спасатели почистили проезжую часть водой.