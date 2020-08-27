Чт, 27.08.2020
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  • Авария в Вильяндимаа: грузовик вылетел в кювет

Фото ⟩ Авария в Вильяндимаа: грузовик вылетел в кювет

Грузовик вылетел в кювет.

ФОТО: Kenno Soo

В четверг около четырех часов дня на 41-м км шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа, волость Вильянди, произошла авария, в ходе которой грузовик по неизвестной до сих причине съехал в кювет, пишет Sakala.

По первоначальным данным, водитель грузовика Scania по неизвестной до сих пор причине потерял контроль над машиной, выехал на полосу встречного движения и машина опрокинулась в кювет. К счастью, в это время навстречу никто не ехал. Водитель грузовика отделался испугом и не пострадал.

Поскольку из-за ДТП на дорогу попала земля, спасатели почистили проезжую часть водой.

Грузовик вылетел в кювет.

ФОТО: Kenno Soo

Спасатели почистили проезжую часть.

ФОТО: Kenno Soo

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