Венгрия первой в Евросоюзе вновь закрывает границы из-за коронавируса

Власти Венгрии закрывают границы страны, чтобы сдержать распространение коронавируса. "С 1 сентября иностранным гражданам будет отказано во въезде на территорию Венгрии", - заявил в пятницу, 28 августа, глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуляш. Планируется, что эта мера будет первоначально действовать в течение одного месяца. Тем самым Венгрия стала первым государством Европейского Союза, которая вновь закрыла свои границы после того, как в июне страны Шенгенской зоны смягчили большинство ограничений на передвижения в ее пределах. Ранее границы для иностранцев - тоже сроком на один месяц - закрыла Украина.