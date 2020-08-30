Латвия призвала ограничить поездки в Эстонию из-за роста числа случаев COVID-19

Принимая во внимание рост заболеваемости COVID-19 в Литве и Эстонии, необходимо тщательно взвесить необходимость поездок в эти страны, а если поездка действительно необходима, соблюдать все меры предосторожности, заявила агентству BNS представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (ЦПКЗ) Илзе Арая.
Возвращаясь в Латвию из стран, где кумулятивная заболеваемость COVID-19 за последние 14 дней превышает 16 случаев на 100 тысяч жителей, необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Список этих стран ЦПКЗ обновляет еженедельно - по пятницам.
В пятницу Литва избежала попадания в список стран высокого риска, потому что показатель заболеваемости там составлял 15,5 случая на 100 тысяч жителей. Однако уже в субботу Литва установленный порог превысила - кумулятивная заболеваемость коронавирусом за последние 14 дней там на сегодняшний день составляет 16,4 случая на 100 тысяч жителей.
В Эстонии заболеваемость увеличилась с 11,4 до 12,5 случая.
При этом в Латвии заболеваемость COVID-19 на данный момент составляет 3,1 случая на 100 тысяч жителей, что является самым низким показателем заболеваемости новым коронавирусом в Европе среди всех стран, где есть больные COVID-19.