За последние сутки COVID-19 выявлен еще у 10 жителей Эстонии

Согласно данным Регистра населения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где у семи человек диагностирована коронавирусная инфекция. В Ида-Вирумаа добавлены три новых положительных образца коронавируса.

Новый очаг в Таллинне начался с нарушения требований изоляции

Из семи новых случаев в Харьюмаа (все в Таллинне) три имеют местное происхождение, в двух из них вирус был получен от члена семьи. Обстоятельства остальных дел в настоящее время выясняются.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Также вы можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются кодами анонимно, потому и страна, и производитель приложения, и производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте.

Как остановить распространение коронавируса?

Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.

В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.

По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.

Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.

Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем очистить руки. Если салфетки нет, используйте свой рукав (часть предплечья), а не голую руку.

Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.

При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.