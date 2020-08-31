Коронавирус в России: число новых случаев растет пятый день подряд

В России число официально регистрируемых за сутки случаев заражения Covid-19 вплотную приблизилось к отметке 5 тысяч, ниже которой этот показатель держался с 16 августа. Во время пандемии активизировались мошенники, а россияне опасаются нового карантина. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.
В России число официально регистрируемых за сутки случаев заражения Covid-19 вплотную приблизилось к отметке 5 тысяч, ниже которой этот показатель держался с 16 августа. Во время пандемии активизировались мошенники, а россияне опасаются нового карантина. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.
Снова почти пять тысяч случаев
За последние сутки в России выявили 4 993 новых случая, говорится в сообщении оперативного штаба. Накануне было на 13 случаев меньше. Суточный прирост повышается уже пятый день подряд. Минимальный с апреля показатель был зафиксирован в среду - 4 676. В четверг было выявлено 4 711 случаев, в пятницу - 4 829, в субботу - 4941, в воскресенье - 4980.
До 26 августа этот показатель только снижался. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова на прошлой неделе говорила, что вернувшиеся с российских курортов не увеличивают показатели статистики заболеваемости, поскольку, по ее словам, вирус хуже распространяется на море в соленой воде. А мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что одержать победу над Covid-19 удастся только через полгода.
За последние сутки в России умерли 83 человека с коронавирусом. С начала пандемии в стране было зарегистрировано 995 319 случаев коронавирусной инфекции, 17 176 человек умерли и 809 387 вылечились. В мире к воскресенью число случаев заражения коронавирусом превысило отметку 25 млн.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, что вызвало скептическую реакцию в Европе и США, где считают маловероятным шанс сделать качественный препарат в столь короткие сроки. Минздрав в понедельник заявил, что первая отгрузка вакцины начнется в сентябре, а вакцинация стартует в ноябре-декабре.
Жители Москвы смогут сделать прививки от гриппа и коронавируса, но лучше, чтобы между вакцинациями прошел месяц. Об этом сказал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Московских учителей проверили на коронавирус
«В Москве протестировали на коронавирус всех работников сферы образования до начала учебного года. Более 180 тысяч человек прошли ИФА-тестирование», - заявила в понедельник вице-мэр Анастасия Ракова.
Положительный результат, по ее словам, был у 5,5 тысячи сотрудников, то есть у 3%, «они все будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах», цитирует Ракову сайт мэра Москвы.
У 24,1 тысячи человек (13,3%) были выявлены антитела к коронавирусу. Тестирование проходили не только учителя, но и работники столовых, охранники и так далее.
В Москве и других городах 1 сентября возобновляются занятия в школах. Классы должны быть разобщены - у них будут перемены в разное время, заниматься они должны только в одном классе (если речь, например, не идет о химии). В московских школах планируют ограничить интервал времени, в который ученики должны попасть в здание школы, будут открыты дополнительные входы в здание, рассказали Би-би-си родители.
Россияне боятся нового карантина?
Россияне не торопятся бронировать туры по России и за границу из-за опасений, что власти снова введут жесткий режим ограничений из-за Covid-19. Такой вывод делает Ассоциация туроператоров России (АТОР), исходя из данных о продажах.
"В турагентствах практически остановились продажи туров в глубину. Бронирования на зиму идут весьма вяло, максимальная глубина продаж - месяц. Туристы опасаются, что в России может быть повторно введен карантин с 20 сентября, и они потеряют деньги", - сообщили в организации.
13 сентября мэр Москвы комментировал ожидания по поводу возвращения к режиму самоизоляции. «Это слухи бесконечные. Просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет», - уверял он.
В АТОР сейчас пояснили, что «эти слухи появились еще в мае» - о якобы решенном вопросе «повторного введения ограничений 20 сентября». «Очевидно, что динамика продаж туров станет прямо противоположной в случае стабильной ситуации после 20 числа, - надеются в ассоциации. - Но сейчас глубина бронирования в среднем семь дней».
Мошенникам полезен коронавирус
Число дел о мошенничестве рекордно выросло на фоне пандемии, в период действия режима самоизоляции в России таких дел стало больше на треть по сравнению с прошлым годом, а о телефонном и интернет-мошенничестве - даже на 76%, пишет РБК. Издание проанализировало статистику Генпрокуратуры.
Мошенничество - одно из самых частых совершаемых в стране преступлений, чаще регистрируют только кражи. И если краж за время режима самоизоляции стало меньше на 9%, то случаев мошенничества стало больше на 36%.
Рост произошел исключительно за счет телефонного и интернет-мошенничества, отмечает издание. В период карантина возникли новые поводы для безналичных расчетов, люди более положительно, чем обычно, реагировали на предложения товаров и услуг на онлайн-площадках, чем воспользовались и мошенники, пояснил руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов. В пример он привел сайты-клоны известных торговых площадок.
Кроме того, мошенники стали пользоваться тем, что многие работники перешли на удаленный режим работы. Компании в сфере компьютерной безопасности зафиксировали рост числа кибератак на незащищенные компьютеры и домашние сети, рассказал РБК Павел Седаков из Group-IB.
Кредитки пошли в ход
Еще одна тенденция, связанная с коронавирусом, заключается в том, что россияне стали активнее пользоваться кредитками. Бюро кредитных историй подсчитали, что в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума, пишет «Коммерсант».
Эксперты полагают, что пандемия изменила отношение к кредиткам как к запасному инструменту - люди перестали получать кредитки «на всякий случай».
Более активно сразу использовать кредитные карты стали как заемщики с небольшим доходом, которым исходно устанавливают минимальные лимиты, так и более состоятельные, отмечает издание.
Банк ВТБ также фиксирует рост числа клиентов, совершающих транзакции уже в первый месяц после оформления кредитной карты, но связывает это в том числе с выходом страны из режима коронавирусных ограничений.
«В первую очередь это связано с возвращением потребительской активности к показателям до начала пандемии. Мы видим, что летом этого года объем трат значительно вырос по сравнению с весенними месяцами практически во всех сегментах и уже достигает прошлогодних значений», - сказал изданию глава управления кредитных карт банка Григорий Мирзоян.