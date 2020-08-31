Коронавирус в России: число новых случаев растет пятый день подряд

В России число официально регистрируемых за сутки случаев заражения Covid-19 вплотную приблизилось к отметке 5 тысяч, ниже которой этот показатель держался с 16 августа. Во время пандемии активизировались мошенники, а россияне опасаются нового карантина. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Снова почти пять тысяч случаев

За последние сутки в России выявили 4 993 новых случая, говорится в сообщении оперативного штаба. Накануне было на 13 случаев меньше. Суточный прирост повышается уже пятый день подряд. Минимальный с апреля показатель был зафиксирован в среду - 4 676. В четверг было выявлено 4 711 случаев, в пятницу - 4 829, в субботу - 4941, в воскресенье - 4980.

До 26 августа этот показатель только снижался. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова на прошлой неделе говорила, что вернувшиеся с российских курортов не увеличивают показатели статистики заболеваемости, поскольку, по ее словам, вирус хуже распространяется на море в соленой воде. А мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что одержать победу над Covid-19 удастся только через полгода.

За последние сутки в России умерли 83 человека с коронавирусом. С начала пандемии в стране было зарегистрировано 995 319 случаев коронавирусной инфекции, 17 176 человек умерли и 809 387 вылечились. В мире к воскресенью число случаев заражения коронавирусом превысило отметку 25 млн.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, что вызвало скептическую реакцию в Европе и США, где считают маловероятным шанс сделать качественный препарат в столь короткие сроки. Минздрав в понедельник заявил, что первая отгрузка вакцины начнется в сентябре, а вакцинация стартует в ноябре-декабре.

Жители Москвы смогут сделать прививки от гриппа и коронавируса, но лучше, чтобы между вакцинациями прошел месяц. Об этом сказал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Московских учителей проверили на коронавирус

«В Москве протестировали на коронавирус всех работников сферы образования до начала учебного года. Более 180 тысяч человек прошли ИФА-тестирование», - заявила в понедельник вице-мэр Анастасия Ракова.

Положительный результат, по ее словам, был у 5,5 тысячи сотрудников, то есть у 3%, «они все будут находиться под наблюдением врача и не будут допущены к работе в школах», цитирует Ракову сайт мэра Москвы.

У 24,1 тысячи человек (13,3%) были выявлены антитела к коронавирусу. Тестирование проходили не только учителя, но и работники столовых, охранники и так далее.