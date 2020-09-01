Сб, 5.09.2020
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Алексей Бляхин

Галерея ⟩ В Кадриорге открылся читательский павильон

В рамках фестиваля «Литературная улица» в Кадриорге на полки открытого сегодня читательского павильона были поставлены первые книги. 

Читательский павильон на углу улиц Койдула и Фельманни в рамках проходящего в четвертый раз фестиваля открыли исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус и руководитель Таллиннского литературного центра Маарья Вайно. Они поставили на полки павильона классические произведения эстонской литературы и подаренные Управой района Кесклинн книги, которые выбрали посетители фестиваля в прошлом году. 

«Хочу сказать большое спасибо за сотрудничество жителям Кадриорга и Таллиннскому литературному центру, благодаря которым мы смогли претворить эту идею в жизнь. Хочу пожелать всем приятного чтения в павильоне, который открыт всегда и для всех, и в котором можно как взять книги на дом, так и одолжить их другим», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус. 

К павильону ведет деревянная дорожка, для создания которой была использована рождественская ель с Ратушной площади. В павильоне в будущем также будет установлена информационная табличка, которая расскажет о литературной улице и одноименном фестивале. 

В палатке Управы района Кесклинн на фестивале можно поддержать пострадавших от насилия женщин, купив вкусные вафли, деньги от которых будут переданы Таллиннскому центру поддержки женщин. Кроме благотворительности, в палатке управы можно ознакомиться с правилами сортировки мусора и закрепить новые знания в игровой форме. 

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