Диагноз ⟩ Тяга к уборке не всегда свидетельствует только об аккуратности

В любви сдувать пылинки и раскладывать все по полочкам ничего страшного нет. В отсутствии желания наводить чистоту — тоже. И то, и другое абсолютно нормально для уравновешенного человека. Так почему же некоторые нуждаются в аккуратности, переходящей в стерильность?

Перфекционисты

Жажда порядка и перфекционизм идут рука об руку — отличные организаторы и эффективные исполнители доводят любое дело не просто до точки, а до восклицательного знака.

Крайняя степень перфекционизма говорит о неврозе навязчивых состояний.

Люди строгих правил

Чистюли часто придерживаются строгих социальных норм: аккуратность в их сознании неразрывно связана с добропорядочностью.

При всей видимой благопристойности аккуратисты не отличаются повышенной эмпатией, а уровень их доброты не выше, чем у тех, кто беззаботно разбрасывает вещи по квартире. Зато одержимость порядком копит внутренний дискомфорт: человек становится рабом привычек и ритуалов.

Рационалисты и систематизаторы

Любители загонять себя и других в жесткие рамки: ничего не испортить, не сломать и не разбить. Блокируя спонтанность с той же тщательностью, с какой они запирают шкафы или раскладывают марки по альбомам, эти люди сами себя загоняют в ловушки — для творчества и личной жизни в их мире не остается места.

К тому же на поиск нужных мелочей у нерях уходит времени не больше, чем у педантов — на поддержание порядка.