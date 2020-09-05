Диагноз ⟩ Тяга к уборке не всегда свидетельствует только об аккуратности

Грань, за которой желание навести порядок переходит в манию чистоты, определить просто: вместо удовольствия от приятных вещей или окружения появляются тревога и беспокойство, пишет InMyRoom.
В любви сдувать пылинки и раскладывать все по полочкам ничего страшного нет. В отсутствии желания наводить чистоту — тоже. И то, и другое абсолютно нормально для уравновешенного человека. Так почему же некоторые нуждаются в аккуратности, переходящей в стерильность?
Перфекционисты
Жажда порядка и перфекционизм идут рука об руку — отличные организаторы и эффективные исполнители доводят любое дело не просто до точки, а до восклицательного знака.
Крайняя степень перфекционизма говорит о неврозе навязчивых состояний.
Люди строгих правил
Чистюли часто придерживаются строгих социальных норм: аккуратность в их сознании неразрывно связана с добропорядочностью.
При всей видимой благопристойности аккуратисты не отличаются повышенной эмпатией, а уровень их доброты не выше, чем у тех, кто беззаботно разбрасывает вещи по квартире. Зато одержимость порядком копит внутренний дискомфорт: человек становится рабом привычек и ритуалов.
Рационалисты и систематизаторы
Любители загонять себя и других в жесткие рамки: ничего не испортить, не сломать и не разбить. Блокируя спонтанность с той же тщательностью, с какой они запирают шкафы или раскладывают марки по альбомам, эти люди сами себя загоняют в ловушки — для творчества и личной жизни в их мире не остается места.
К тому же на поиск нужных мелочей у нерях уходит времени не больше, чем у педантов — на поддержание порядка.
Признаки тревожности
- Вы принимаетесь за наведение чистоты то тут, то там по несколько раз за день. Еще не все потеряно, если ловите себя на этом самостоятельно, а не после комментариев со стороны.
- Моете руки практически после всего, слишком часто и чересчур тщательно.
- Ощущаете растущее желание наводить порядок вне дома, а в чужом жилье подозрительно осматриваетесь по сторонам.
- Убираете в неудобное время, прилагаете много усилий и испытываете гипертрофированные эмоции: например, судорожно хватаетесь за мытье тарелок за три минуты до прихода гостей.
- Не контролируете время, отводимое на уборку, и всячески затягиваете процесс.