Пн, 7.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин

Lux Express просит открыть пункт тестирования на COVID-19 на автовокзале

Автобус Lux Express.

ФОТО: Sander Ilvest

Автобусная компания Lux Express, владелец которой также является оператором автобусного вокзала в Таллинне, считает необходимым открыть на столичном автовокзале пункт тестирования на коронавирус по аналогии с портом и аэропортом, передает Rus.ERR.

«Мы высказали Департаменту здоровья свое мнение, и Департамент здоровья в этом смысле согласен, что это [открыть пункт для тестирования] нужно сделать, но пока еще решения нет. [Зависит от] политической воли, посмотрим, что будет», - сказал член правления Lux Express Райт Реммель в передаче «Кофе+» на телеканале ETV+.

По его словам, в этой ситуации международные автобусные перевозки обошли вниманием, в отличие от пассажиров морского и авиатранспорта, хотя объем автобусных перевозок довольно существенный: «Все-таки через автовокзал ежемесячно 15-16 тысяч человек выезжают и приезжают из-за рубежа, так что мы думаем, что это важный момент».

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back