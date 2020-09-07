Lux Express просит открыть пункт тестирования на COVID-19 на автовокзале

«Мы высказали Департаменту здоровья свое мнение, и Департамент здоровья в этом смысле согласен, что это [открыть пункт для тестирования] нужно сделать, но пока еще решения нет. [Зависит от] политической воли, посмотрим, что будет», - сказал член правления Lux Express Райт Реммель в передаче «Кофе+» на телеканале ETV+.

По его словам, в этой ситуации международные автобусные перевозки обошли вниманием, в отличие от пассажиров морского и авиатранспорта, хотя объем автобусных перевозок довольно существенный: «Все-таки через автовокзал ежемесячно 15-16 тысяч человек выезжают и приезжают из-за рубежа, так что мы думаем, что это важный момент».