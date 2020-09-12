Лицо недели ⟩ Дома и стены помогают?

В середине июня впервые появилась информация, что эстонским организаторам поступило предложение провести в этом году этап чемпионата мира по ралли. Практически сразу в эстонском правительстве заявили, что намерены финансово поддержать мероприятие, выделив 1,5 млн евро. В первых числах июля было официально объявлено, что этап чемпионата мира по ралли пройдет с 4 по 6 сентября.

Эстонская общественность была взволнована. Во-первых, за многолетнюю историю проведения чемпионатов мира по ралли этап впервые проходил в Эстонии. Во-вторых, знаковым это событие делал и тот факт, что действующие чемпионы мира Отть Тянак и его штурман Мартин Ярвеоя будут бороться за столь необходимые очки при поддержке местной публики. В-третьих, поскольку в связи с распространением коронавируса жители Эстонии фактически оказались запертыми в четырех стенах и были лишены возможности посещать какие-либо масштабные мероприятия, всем была крайне необходима хорошая встряска, чтобы дать волю накопившимся эмоциям.

И, похоже, сработало. Люди на несколько дней смогли забыть о невзгодах и проблемах, сосредоточившись на поддержке Тянака и Ярвеоя, которые не подвели публику и одержали победу в первом в истории этапе чемпионата мира по ралли, проходившем в Эстонии.

Среди множества мнений относительно победы Тянака встречались и такие: люди со знанием дела заявляли, что победа была предсказуема, так как эстонский экипаж выступал на родине. Дескать, им, в отличие от соперников, тут каждая кочка знакома. Мол, дома и стены помогают.

Может, оно и так, но если подумать, какой груз ответственности лег на плечи Тянака и Ярвеоя, то, вполне вероятно, им приходилось бороться с таким же стрессом, как и их соперникам. Например, если посмотреть на выступления гонщиков из конкурирующих команд у себя на родине, то зачастую им не удается оказаться даже в тройке лидеров. Также не стоит забывать, что в связи с распространением коронавируса чемпионат мира по ралли был приостановлен на полгода.

Как жители Эстонии своей поддержкой помогли Тянаку и Ярвеоя одержать столь важную победу, так и эстонские гонщики помогли населению страны испытать положительные эмоции, которые были так необходимы в этой борьбе с хандрой и неопределенностью.