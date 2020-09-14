Настырные украинцы дважды за неделю пытались незаконно попасть в Эстонию

В субботу в 15.30 пограничники не пропустили в Эстонию семерых граждан Украины, не имевших оснований для въезда в страну, сообщила в понедельник пресс-служба Лыунаской префектуры. Украинцы в воскресенье в 12.50 вновь попытались въехать в Эстонию. Пограничники воспрепятствовали их попытке снова пересечь границу и отправили их обратно в Россию.

В субботу в 10.25 при проверке в погранпункте Лухамаа пограничники выявили выезжавшего из Эстонии гражданина России, который без законных оснований находился в зоне действия Шенгенской визы 611 дней, в том числе один день в Эстонии. Его оштрафовали, установили ему предписание о выезде, наложили запрет на въезд на один год, и он уехал в Россию.