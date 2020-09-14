Пн, 14.09.2020
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Андрей Канте

Евросоюз заявил о непризнании российских выборов в Крыму

Чашки с символикой выборов.

ФОТО: Sergei Malgavko/Sergei Malgavko/TASS

Евросоюз объявил о непризнании российских региональных выборов, проведенных на территории аннексированного Крыма и Севастополя 13 сентября, пишет Deutsche Welle.

"Евросоюз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведения выборов на Крымском полуострове", - говорится в заявлении Европейской службы внешних связей , обнародованном в понедельник, 14 сентября.

В документе указывается, что "любой, кто избран в ходе организованного Россией голосования на Крымском полуострове, и претендует на то, чтобы "представлять" Крым и Севастополь, не будет признан Евросоюзом в качестве представителя тех территорий, которые являются частью Украины".

В заявлении Европейской службы внешних связей подчеркивается, что "Европейский Союз непоколебим в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины".

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