На заправке Olerex находился коронапозитивный человек

Департамент здоровья сообщает, что на заправке Olerex в Алатскиви находился коронапозитивный человек.
В связи с этим Департамент здоровья просит всех людей, которые с 9 до 13 сентября посещали заправку Olerex в Алатскиви следить за своим здоровьем. При появлении симптомов заболевания следует оставаться дома и связаться со своим врачом, пишет Postimees.
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 259 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 25 проб дали положительный результат.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразилось 12 человек. В Ида-Вирумаа добавилось шесть, в Тартумаа — четыре, на Сааремаа и в Ляэне-Вирумаа — по одному случаю. В одном случае информация о месте жительства больного в Регистре народонаселения отсутствует.