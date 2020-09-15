На заправке Olerex находился коронапозитивный человек

В связи с этим Департамент здоровья просит всех людей, которые с 9 до 13 сентября посещали заправку Olerex в Алатскиви следить за своим здоровьем. При появлении симптомов заболевания следует оставаться дома и связаться со своим врачом, пишет Postimees.

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 259 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 25 проб дали положительный результат.