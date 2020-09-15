Вт, 15.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом
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  • На заправке Olerex находился коронапозитивный человек

На заправке Olerex находился коронапозитивный человек

Заправка.

ФОТО: pxhere.com

Департамент здоровья сообщает, что на заправке Olerex в Алатскиви находился коронапозитивный человек.

В связи с этим Департамент здоровья просит всех людей, которые с 9 до 13 сентября посещали заправку Olerex в Алатскиви следить за своим здоровьем. При появлении симптомов заболевания следует оставаться дома и связаться со своим врачом, пишет Postimees.

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 259 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 25 проб дали положительный результат. 

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразилось 12 человек. В Ида-Вирумаа добавилось шесть, в Тартумаа — четыре, на Сааремаа и в Ляэне-Вирумаа — по одному случаю. В одном случае информация о месте жительства больного в Регистре народонаселения отсутствует.

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