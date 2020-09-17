Матчи сборной Эстонии в Лиге наций УЕФА оказались под вопросом из-за карантина

По словам главы пресс-службы Эстонского футбольного союза Михкеля Уйболехт, речь идет о двух матчах мужской сборной против Армении и Северной Македонии, а также матч молодежной сборной с Сербией, которые должны состояться в октябре.

По той же причине женская сборная Эстонии по футболу в следующий вторник проведет домашний отборочный матч чемпионата Европы с командой России не в Таллинне, а в Юрмале, поскольку в Латвии установлены более мягкие требования.