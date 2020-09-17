ВОЗ: госслужащим и ученым не следует делать противоречивых заявлений на тему коронавируса

"Важно, чтобы у нас были последовательные заявления со всех уровней, и это касается не одной страны или организации - последовательные заявления и от науки, и от правительств", - приводит издание The Guardian слова Райана.

Он призвал правительства и научные организации предоставлять более полную и понятную информацию, которая позволила бы людям принимать правильные решения. Райан добавил, что нельзя превращать этот процесс "в разновидность политического футбола".

В свою очередь The Guardian отмечает, что такие заявления Райан сделал в ответ на просьбу прокомментировать недавние противоречивые заявления президента США Дональда Трампа и директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд.

Так, накануне Трамп заявил, что в США широкое распределение среди населения вакцины против коронавируса COVID-19 стартует в октябре, а к концу 2020 года будет готово 100 млн доз вакцины. Позже на пресс-конференции президент добавил, что при неудачном развитии событий вакцину в США придётся подождать чуть дольше - "в ноябре или в крайнем случае - в декабре".

Однако Редфилд заявлял до этого в Сенате США, что вакцина будет доступной для американской общественности, скорее всего, в "конце второго квартала, в третий квартал 2021 года".