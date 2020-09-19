От редакции ⟩ Все гуляли - веселились, подсчитали - прослезились

Со временем оповещения все понятно – не на тех, кто днем работает, а ночью отдыхает, рассчитан запрет, а на тех, кто в половине девятого вечера только вылезает из душа, чтобы отправиться по развеселым и злачным местам. Понятен и смысл вводящегося запрета: исследования коронадетективов показали, что молодежь, которой среди заболевших сейчас очень много, в основной своей массе заражается во время вечеринок в ночных клубах. Алкоголь расслабляет и дурманит, поэтому человек подшофе перестает помнить не только о том, что руки нужно мыть или дезинфицировать: ему плевать на социальную дистанцию, а потереться горячими телами в ночном клубе – это вообще милое дело.

До того запрет хорошо показал себя в Тарту, Ида-Вирумаа и Харьюмаа. И хотя количество зараженных, по крайней мере, в двух последних уездах продолжает увеличиваться, распространение более-менее находится под контролем и связано с конкретными и выявленными очагами. Во всяком случае, коронадетективы уже не говорят о том, что замучились «допрашивать» очередного заболевшего, который любит гульнуть по ночам, но не то что не любит, а искренне не может вспомнить, где был, с кем контактировал, с кем обнимался. Добрым словом ограничение поминают и полицейские, которые заметили, что после сокращения доступности алкоголя по ночам и на улицах стали меньше драться, и жен и мужей поколачивать. Одним словом, куда ни глянь, везде красота.

Одновременно с правительством о плане введения ограничения на ночную торговлю алкоголем выступил и Таллинн. Правда, столичное ограничение не временное, а постоянное и начнется не через неделю и по всей стране, а через год и только в столице. И вот вся эта алкоголеборческая тема вызвала шквал возмущения.

Возмущены завсегдатаи ночных клубов, которых «уже достали своим коронавирусом», «последнюю радость в жизни отнимают», «осталось только по тюрьмам раскидать». Возмущены владельцы ночных клубов, которым окончательно перекрывают кислород. Сначала они остались без развеселых и сорящих деньгами туристов, теперь есть шанс потерять последнее – на неделе по барам и ночным клубам местные жители ходят разве что летом, но есть же выходные, когда молодежь оттопыривается и дает хоть какую-то прибыль. И основное гульбище происходит как раз ночью, когда завлечь посетителя апельсиновым соком будет намного сложнее, чем приличным или неприличным напитком.

Но если и первых, и вторых понять можно – одни теряют зрелища, а вторые хлеб, то третий поток возмущения, мягко говоря, удивил. Пролился он из уст социал-демократов, которые голосовали против запрета в столице, обвинив находящихся у власти центристов в разрушении ночной жизни Таллинна и уничтожении сферы развлечений.

Почему удивил? Разве не соцдемы во главе со своим прежним председателем Евгением Осиновским в течение нескольких лет боролись с пьянством в стране? Разве не Осиновский реализовал введение серьезных ограничений в правилах продажи алкоголя и табака, поставил на уши торговые сети, заставил потратиться собственников магазинов, обязав их построить отдельные загоны для алкопродукции, лишил производителей алкоголя части доходов, а страну - серьезных налоговых вливаний?

Но ведь тогда все это подавалось под соусом того, что крайне важно остановить повальное пьянство и высокую смертность от последствий возлияний. А что теперь? Как-то нелогично. Впрочем, о какой логике может идти речь, когда до выборов остается всего год? Всем нужно себя проявлять, всем нужно показать, как они заботятся о народе, и если ниша заботы о здоровье уже занята, то позаботиться нужно хотя бы о кошельке, досуге и свободе выбора – никто не может лишить человека права на хорошее настроение.