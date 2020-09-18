Работник Maxima подхватил коронавирус

По словам исполнительного директора Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, для предприятия важно, чтобы сотрудники, партнеры и клиенты чувствовали себя в Maxima безопасно. «Как и весной, в нынешней ситуации важны открытость со СМИ и оперативное сотрудничество с местными самоуправлениями и местными чиновниками, поскольку только так мы можем остановить образование локальных вспышек вируса», - сказал Эдвинас Волкас.

«Помимо ежедневной уборки, сегодня была произведена дополнительная дезинфекция всего офиса. Уже с августа в конторе Maxima были усилены требования безопасности, такие как соблюдение дистанции, ограничение количества людей на собраниях и в рабочих помещениях, использование дезинфицирующих средств и доступность масок. В качестве дополнительной меры с сегодняшнего дня мы ввели требование, чтобы все собрания как со своими работниками, так и с партнерами проходили через виртуальные каналы», - добавил он.

Торговая сеть оповестила всех работников, которые были в близком контакте с заразившимся, о риска заболевания, все они были сразу же отправлены домой и на тестирование. Им придется две недели провести дома, со своей стороны Maxima предложит работникам продуктовые пакеты и психологическую помощь.

«Исходя из переданной Департаментом здоровья информации о вспышках заболевания в Ида-Вирумаа, Харьюмаа, Maxima обязала сотрудников этих уездов носить перчатки и маски, в остальных местах это пока рекомендация», - сказал Эдвинас Волкас.

В офисе Maxima были реализованы различные меры по повышению безопасности как для сотрудников, так и для клиентов: