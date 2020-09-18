Работник Maxima подхватил коронавирус

В начале этой недели у офисного сотрудника Maxima Eesti появились симптомы простуды. Его сразу же отправили домой, а позже сделали тест на коронавирус, который оказался положительным. Maxima установила личности всех офисных сотрудников, которые находились в близком контакте с больным. Все они отправлены на самоизоляцию и должны сдать анализы на COVID-19. Офис был полностью продезинфицирован.
По словам исполнительного директора Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, для предприятия важно, чтобы сотрудники, партнеры и клиенты чувствовали себя в Maxima безопасно. «Как и весной, в нынешней ситуации важны открытость со СМИ и оперативное сотрудничество с местными самоуправлениями и местными чиновниками, поскольку только так мы можем остановить образование локальных вспышек вируса», - сказал Эдвинас Волкас.
«Помимо ежедневной уборки, сегодня была произведена дополнительная дезинфекция всего офиса. Уже с августа в конторе Maxima были усилены требования безопасности, такие как соблюдение дистанции, ограничение количества людей на собраниях и в рабочих помещениях, использование дезинфицирующих средств и доступность масок. В качестве дополнительной меры с сегодняшнего дня мы ввели требование, чтобы все собрания как со своими работниками, так и с партнерами проходили через виртуальные каналы», - добавил он.
Торговая сеть оповестила всех работников, которые были в близком контакте с заразившимся, о риска заболевания, все они были сразу же отправлены домой и на тестирование. Им придется две недели провести дома, со своей стороны Maxima предложит работникам продуктовые пакеты и психологическую помощь.
«Исходя из переданной Департаментом здоровья информации о вспышках заболевания в Ида-Вирумаа, Харьюмаа, Maxima обязала сотрудников этих уездов носить перчатки и маски, в остальных местах это пока рекомендация», - сказал Эдвинас Волкас.
В офисе Maxima были реализованы различные меры по повышению безопасности как для сотрудников, так и для клиентов:
- В офисе и логистическом центре Maxima измеряется температура тела каждого входящего. При определении температуры выше 37 градусов, работник/посетитель не может зайти в офис.
- Мы начали направлять большинство офисных работников на удаленную работу.
- Мы ввели требования к офисным работникам – все встречи проходят виртуально, одновременно могут собираться не более 2 человек, которые должны сохранять дистанцию не менее 1 м, дезинфекционные средства имеются во всех помещениях, работникам обеспечена доступность масок.
- Каждое утро мы проверяем здоровье всех работников магазинов, измеряя у них температуру тела.
- В магазинах мы очищаем все поверхности два раза в день – в часы пик утром и после обеда, в зонах касс самообслуживания – каждые два часа.
- Все кассовые аппараты оснащены защитными экранами, и все сотрудники получили личные средства дезинфекции.
- В Харьюмаа (включая Таллинн) и Ида-Вирумаа все работники магазинов, находящиеся в непосредственном контакте с покупателями, проинструктированы носить перчатки и одноразовые защитные маски. В других регионах ношение перчаток и масок носит рекомендательный характер.
- Мы установили для посетителей в зонах входа всех магазинов дезинфицирующие средства и разместили информацию о важности дезинфекции рук.
- Мы ежедневно дезинфицируем тележки и корзины в магазинах.
- В супермаркетах Maxima XX и в гипермаркетах XXX есть дополнительные дезинфицирующие средства в зоне фруктов и овощей.
- Перед кассами установлены метки, которыми обозначено рекомендуемое расстояние между покупателями, и маркировки в местах, где люди стоят в очередях – у прилавков свежего мяса и рыбы, кулинарии, гриля и кондитерских изделий.